開第3間醫學院？盧寵茂視察理大醫療教學設施　稱增醫療培訓學額

理工大學為有意開辦本港第三間大學醫學院的院校之一，醫務衞生局局長盧寵茂今日（22日）到訪理大，視察醫療教學設施，了解相關工程最新進度。他表示，希望透過推出多項措施增加醫療培訓學額，並為大學教育資助委員會資助大學提升和增加醫療教學設施，進一步紓緩公營醫療人手緊絀的情況。



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盧寵茂：進一步紓緩公營醫療人手緊絀

盧寵茂今與理大校董會主席林大輝、理大校長滕錦光等會面，並在理大醫療及社會科學院院長岑浩强陪同下，視察理大的醫療教學設施，了解提升相關設施的工程項目進展。

盧寵茂表示，政府一直非常重視醫療專業人才的培訓，透過多項措施增加醫療培訓學額，並為大學教育資助委員會資助大學提升和增加醫療教學設施，進一步紓緩公營醫療人手緊絀的情況。他補充，理大為香港培訓大量專職醫療專業人員和護士，期望繼續多管齊下，積極探討增加公營醫療系統醫療專業人員的可行方案。

盧寵茂（左二）表示，希望透過多項措施增加醫療培訓學額，並為大學提升和增加醫療教學設施，進一步紓緩公營醫療人手緊絀的情況。（政府新聞處圖片）

理大日前建議在北部都會區成立醫學院，計劃招收約100名醫科生，並指最快可於5至6年後展開。校長滕錦光稱，北都將來可容納近250萬人口，佔香港三分之一，對醫療有極大需求。