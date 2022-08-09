理工大學三大樓重建　落成後樓高16層、採階梯式遞增建築

2018年《施政報告》提出預留200億元提升和增加香港大學、香港中文大學及香港理工大學的教學設施。其中，香港理工大學最新向城規會遞交方案，計劃重建主校舍內VA及VS大樓共三座大樓，落成後將為一幢樓高16層、總樓面逾90萬平方呎的教學大樓。

上述重建位置為理工大學內的VA座邵逸夫樓及VS座邵逸夫體育館、方樹泉堂，以及祁廉桐游泳池，該批建築物現為學生及教職員提供體育場地及附屬設施及其他用途，如餐廳及銀行等。

階梯式建築與現有風格互相呼應

上址地盤面積約126,479平方呎，擬略為放寬建築物高度限制由主水平基准上45米至主水平基准上67.5米。項目地積比率約4.25倍，將重建一幢設有一層地庫、樓高16層的教學大樓，總樓面約903,655平方呎。

項目將採用階梯式遞增的建築方法，又指通過仔細的建築設計考慮（例如線條和交錯設計）和階梯式建築高度，擬議重建計劃能夠與主校舍內現有的建築風格互相呼應。

滿足醫療教學設施需求

申請人指，申請地點內低矮的建築物於70年代落成，發展潛力有待優化。重建這些建築物提供機會滿足因應增加醫療教學設施而產生的額外學術樓面面積的需求。擬議重建計劃旨在將重置的康體和輔助學生及教職員的附屬設施，及其他用途與擬議的額外學術空間放在一起，緊守「一地多用」的模式，以優化「政府、機構或社區」用地的使用。

料於2030年投入使用

理大在今年4月份曾指，正計劃重建VA及VS大樓，以增加及提升醫療服務的教學設施，配合社會對相關服務日殷的需求，校方指，項目的建造工程擬於2024年展開，並希望於2030年投入使用，而新大樓落成後，現有位於VA及VS大樓的設施亦會安排重置。