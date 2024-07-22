駐滬辦舉行出入境管理交流會　入境處長：推動人才交流是國家走向

入境處處長郭俊峯昨日（21日）起，一連兩日到上海出席交流會，與國家出入境管理局、5個省市的邊檢、出入境管理及公安港澳辦機關人員就口岸及出入境管理和協作交流。他稱，國家強調高質量發展，推動各地人才交流是國家大政策走向。



入境處處長郭俊峯（前排左七）昨日（21日）起，一連兩日到上海出席交流會。（入境處圖片）

入境處指，今次交流由特區政府駐滬辦牽頭，旨在讓各參與的邊檢、出入境管理及公安港澳辦機關集思廣益，優化出入境管理協作，今次共有50名人參與，包括上海市、江蘇省、浙江省、安徽省和山東省等5個省市邊檢。圍繞「促進人才流動 助力高質量發展」與「防範打擊出入境犯罪 維護國家安定繁榮」兩大主題，探討口岸合作新機遇。

郭俊峯指，國家強調高質量發展，區域間合作、發展是推動高質量發展基本要求。推動各地人才交流是國家大政策走向。他又強調，入境處會全力配合特區政府各項搶人才、留人才措施，積極推進各項人才入境計劃；且會繼續堅決擔起維護國家安全責任。

駐滬辦主任蔡亮稱，將繼續保持與各省市機關的緊密交流合作，為推動高質量發展作出貢獻。

出入境管理局公民出入境管理司副司長王凌則指，要充分發揮內地與港澳出入境部門「1+2」聯繫協作機制；攜手促進人員交流，以出入境管理工作現代化支撐和服務中國式現代化。