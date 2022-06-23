調查：大專畢業生擔心就業問題　逾六受訪者願到內地就業實習

撰文：蕭輝浩
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近年政府鼓勵青年人到大灣區發展，一項大專生調查發現，現時最多人擔心日後就業問題，並對就業前景不樂觀。同時調查顯示六成受訪者有意回內地就業，而有意內地創業的受訪學生中，最多人首選到深圳創業（22%），其次是北京和上海（各20%），而香港則排第三（19%）。

大灣區教育資源中心聯同香港傑出專上學生服務協會、香港新興科技教育協會等於5月8日至6月8日期間以網上問卷形式進行，共獲552名大專生回覆，涵蓋副學位至博士學生。

六成受訪者表示最關心就業問題，若以1分最不擔憂、7分最擔憂就業問題計算，整體受訪者平均評分為5分，反映受訪者對就業市場不樂觀。另外，有逾半受訪者表示日後有意創業，當中最多人首選到深圳創業（22%），其次是北京和上海（各20%），而香港則排第三（19%）。

有六成受訪者表示願意到內地工作，當中七成人認為內地機會較多。至於不願到內地工作的受訪者，主要原因是打算在港工作或留港照顧家人。

另外，有逾五成受訪者表示有意到內地實習，當中三分一人最希望到大灣區實習，而最受歡迎實習城市依次為深圳、北京和上海、廣州。

香港傑出專上學生服務協會外務副會長盧羨恩表示，有興趣認識更多大灣區，但最擔心內地居住環境，希望政府能提供更多相關資訊。

自由黨立法會議員李鎮強表示，未來教育局和民政及青年事務局應加強跨局合作，為青年人提供更多內地工作、實習資訊，長遠可考慮在內地設立機構協助香港青年到內地工作。立法會議員鄧飛則指，大學可安排學生到內地實習一個月或一個學期，讓學生有機會體驗內地工作文化。

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