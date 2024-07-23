多啦A夢展覽｜巨型雕塑重新站立　粉絲讚震撼　料吸引各地遊客

多啦A夢展正在展出，12米高的大型多啦A夢充氣雕塑，今（23日）早約8時，重新充氣，屹立尖沙咀，供觀眾欣賞。有多啦A夢粉絲一早到場，對多啦A夢「重新站立」大感高興，覺得十分震撼，認為展覽能夠吸引世界各地的遊客。



12米高的大型多啦A夢充氣雕塑重新在尖沙咀100%多啦A夢& FRIENDS巡迴特展戶外展覽區展出，供觀眾欣賞。

從小已經喜歡日本卡通文化的陳小姐，對大型雕塑重新充氣感到高興，「今朝喺嗰邊行過嚟，見到佢已經衝起擺咗出嚟就已經好開心。」她又認為，展覽能吸引遊客，「呢個展覽唔喺日本度擺，起碼我諗都吸引到日本嘅遊客嚟睇」。她相信展覽亦能吸引世界各地的遊客，「好似我哋都會去外國睇一啲特別嘅展覽咁。」

另一位觀眾何小姐認為，大型雕塑十分震撼，又指自己從來沒有看過這麼大的多啦A夢。她續指，大型多啦A夢雕塑是一個很好的打卡點，能吸引遊客，「影出嚟應該都好震撼㗎，你知好多人都鍾意打卡㗎嘛，呢個會係一個最震撼嘅打卡點」。

陳小姐趁上班前的時間來觀看多啦A夢展覽，指日前因天氣因素未有前來。（黃浩謙攝）

大會早前因天氣因素，顧及觀眾安全而把大型充氣雕塑暫時放氣。主辦單位指，會因應天氣情況，為展覽作適當調整；尤其是戶外展出部分，以確保展覽安全進行。(黃浩謙攝)

特意趁上班前來看展覽的陳小姐則認為，展覽有時效性，對遊客會有吸引力，但就指香港有更多有吸引力的地方。她對於大型雕塑重新充氣感到開心。

大會早前因天氣因素，顧及觀眾安全而把大型充氣雕塑暫時放氣。主辦單位指，會因應天氣情況，為展覽作適當調整；尤其是戶外展出部分，以確保展覽安全進行。(黃浩謙攝)

大會早前因天氣因素，顧及觀眾安全而把大型充氣雕塑暫時放氣。主辦單位指，會因應天氣情況，為展覽作適當調整；尤其是戶外展出部分，以確保展覽安全進行。主辦單位表示，儘管未來數天天氣存有變數，但仍希望於天氣合適的時候，豎立起多啦A夢充氣雕塑，讓觀眾觀賞。