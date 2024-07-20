多啦A夢列車｜東鐵沙田站停泊2小時　忠實粉絲用5千元買相關產品

為讓粉絲盡情打卡，港鐵再次安排東鐵綫和輕鐵「多啦A夢主題列車」限時停泊月台，今日(20日)分別在東鐵綫沙田站和輕鐵兆康站限時停泊兩小時。列車下午二時至四時在沙田站停泊，吸引一眾鐵路迷及多啦A夢迷前來打卡。有多啦A夢周邊產品忠實粉絲表示，近期購買已花費逾港幣5,000元。



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「多啦A夢主題列車」下午2時到達東鐵綫沙田站1號月台、限時停泊至下午4 時。而列車座位後車身以藍色為主題造型，印有特別版多啦A夢，如蕃薯、野狼和大雄造型，吸引一眾多啦A夢粉絲及鐵路迷到場打卡留念，有一家大小來參觀，不少粉絲更帶同多啦A夢公仔到場打卡。

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不少粉絲帶同多啦A夢公仔到場打卡。（黃浩謙攝）

連小姐身穿自製的多啦A夢T恤到場打卡，她透露已花費逾五千元購買多啦A夢相關周邊的產品。。（何倩瑜攝）

連小姐今日身穿一件自製的多啦A夢T恤到場打卡，她表示，自己從小到大都很喜歡多啦A夢，「係陪伴住我成長」。雖然早前屯門兆康站有展示多啦A夢主題輕鐵列車、但距離她家太遠，因此未能看到。今次東鐵綫多啦A夢主題列車停泊在沙田，正好在她住所附近，便攜同母親到場打卡，她表示十分滿意列車中的多啦A夢設計，又說：「我幾鍾意埃及造型嘅多啦A夢，仲有番薯造型」。

連小姐是多啦A夢的忠實粉絲，她透露已花費逾港幣五千元購買多啦A夢相關周邊的產品，包括今次東鐵綫以及輕鐵以多啦A夢為主題的列車模型，兩架列車模型一共港幣五百元。

王先生是鐵路迷，亦是多啦A夢粉絲，他表示，今日下午1時從兆康站看完多啦A夢主題輕鐵、便趕搭巴士到沙田站看東鐵綫的主題列車。（何倩瑜攝）

鐵路迷走訪屯門兆康輕鐵站及東鐵沙田站主題列車 深感興奮

王先生是鐵路迷，亦是多啦A夢粉絲，他向記者表示，今日下午1時從屯門輕鐵兆康站看完多啦A夢主題輕鐵列車，便立即乘搭巴士趕到沙田站看東鐵綫的主題列車，他說：「真係好興奮，我覺得多啦A夢可以緩解到壓力」。

看完兩架主題列車，會喜歡哪一輛，王先生表示：「兩架都咁好，兩架都鍾意」。