多啦A夢無人機｜晚上7時半匯演　粉絲今早11時帶同公仔到尖東霸位

多啦A夢（叮噹）無人機匯演載譽歸來，今日（20日）晚上7時30分在尖東海旁上空上映，屆時會有約1,000架無人機將「多啦A夢」的角色、道具，以及經典場面呈現夜空。



記者於下午4時到達尖沙咀海旁，看見有不少熱愛多啦A夢的粉絲在海旁「候命」，有多啦A夢的忠實擁躉今早11時就到場「霸頭位」，更帶同心愛的多啦A夢公仔到場應援。



不少熱愛多啦A夢的粉絲下午4時已在尖沙咀海旁守候、期待觀賞今晚無人機的匯演。(梁鵬威攝)

不少熱愛多啦A夢的粉絲下午4時已在尖沙咀海旁守候、期待觀賞今晚無人機的匯演。（何倩瑜攝）

多啦A夢無人機匯演今日晚上7時30分在尖東海旁載譽歸來，星光大道一帶下午4時已採取有封路措施，想經由星光大道進入K11 MUSEA的市民需要兜路至梳士巴利道進入。

梁先生今早11時便到海旁頭排就位，他是多啦A夢的忠實粉絲，他對於今次全球首場多啦A夢無人機表演，表示十分期待。（馬楚烽攝）

梁先生於今早11時便到海旁頭排就位，他是多啦A夢的忠實粉絲，他對於今次全球首場多啦A夢無人機表演，表示十分期待，他說：「因為擔心天氣會影響，所以就早啲嚟」，他亦表示十分擔心表演會因天氣問題而取消。梁生亦準備了食物和水等待無人機表演開始，他的水樽和扇亦是多啦A夢造型。

李小姐與朋友都身穿多啦A夢T恤，下午四時許己到達在海旁頭排守候今晚匯演。（馬楚烽攝）

李小姐與朋友亦身穿多啦A夢T恤排在海旁頭排，她表示和朋友約4時許到達，她喜歡多啦A夢已20多年，十分期待今次多啦A夢無人機表演，並帶同多個多啦A夢公仔到場作應援。