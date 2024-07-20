多啦A夢無人機｜晚上7時半匯演 粉絲今早11時帶同公仔到尖東霸位
撰文：何倩瑜
出版：更新：
多啦A夢（叮噹）無人機匯演載譽歸來，今日（20日）晚上7時30分在尖東海旁上空上映，屆時會有約1,000架無人機將「多啦A夢」的角色、道具，以及經典場面呈現夜空。
記者於下午4時到達尖沙咀海旁，看見有不少熱愛多啦A夢的粉絲在海旁「候命」，有多啦A夢的忠實擁躉今早11時就到場「霸頭位」，更帶同心愛的多啦A夢公仔到場應援。
多啦A夢無人機匯演今日晚上7時30分在尖東海旁載譽歸來，星光大道一帶下午4時已採取有封路措施，想經由星光大道進入K11 MUSEA的市民需要兜路至梳士巴利道進入。
梁先生於今早11時便到海旁頭排就位，他是多啦A夢的忠實粉絲，他對於今次全球首場多啦A夢無人機表演，表示十分期待，他說：「因為擔心天氣會影響，所以就早啲嚟」，他亦表示十分擔心表演會因天氣問題而取消。梁生亦準備了食物和水等待無人機表演開始，他的水樽和扇亦是多啦A夢造型。
李小姐與朋友亦身穿多啦A夢T恤排在海旁頭排，她表示和朋友約4時許到達，她喜歡多啦A夢已20多年，十分期待今次多啦A夢無人機表演，並帶同多個多啦A夢公仔到場作應援。
多啦A夢列車｜東鐵沙田站停泊2小時 忠實粉絲用5千元買相關產品打風消息．多啦A夢無人機｜大會：黃雨或3號風球以上明晚表演取消多啦A夢無人機｜周六匯演尖沙咀一帶封路及改道 港鐵將加強服務多啦A夢展覽｜收費區終極加推小量名額 7.22早上11時開售門票多啦A夢無人機搶先睇｜周三尖東海濱靜音預演 蘇州旅客仍感吸引