訛稱計錯人工呃清潔工還$3.8萬薪金 食環外判商前經理遭廉署起訴
撰文：陶嘉心
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廉政公署今日（23日）落案起訴耀發環境服務有限公司前合約經理蔡偉康，指他涉嫌在未獲耀發授權下，向三名清潔工人訛稱以散工形式和薪金聘請他們，其後再向三人訛稱耀發錯誤計算他們薪金，意圖詐騙而誘使他們向被告歸還部分份薪金，金額共逾38,000元。
廉署指，案發時蔡偉康為食環署外判清潔承辦商耀發合約經理，負責監督該公司派駐西貢區的管工及清潔工人，並處理相關招聘及僱傭合約事宜。蔡偉康被控三項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條，他獲准保釋，以待周四(25日)在觀塘裁判法院答辯。
被告案發時負責監督該公司派駐西貢區的管工及清潔工人
廉署指，50歲的蔡偉康案發時為食環署外判清潔承辦商耀發的合約經理，負責監督該公司派駐西貢區的管工及清潔工人，並處理相關招聘及僱傭合約事宜。
訛稱散工形式和薪金聘請 騙取三名清潔工歸還兩年薪金差額逾$3.8萬
案情指，該案於2020年8月至2022年7月期間發生，被告涉嫌在未獲耀發授權下，向三名清潔工人訛稱以散工形式和薪金聘請他們，被告其後他們訛稱耀發錯誤計算他們的薪金，意圖詐騙而誘使三人向被告歸還部份薪金，金額共逾38,000元。
三人實為全職員工應獲較高薪金 被告沒把騙得金錢退還公司
廉署稱，早前就有關薪金事宜接獲貪污投訴遂展開調查，發現該三名工人實質獲耀發招聘為全職員工，理應獲較高薪金，但被告涉嫌向三人訛稱他們只以日薪420元或450元獲聘為清潔散工。被告並沒有將從三人騙取的薪金退還給耀發。
被告准保釋周四觀塘裁判法院答辯
蔡偉康被控三項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條，他獲准保釋，以待周四(25日)在觀塘裁判法院答辯。
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