服裝製造公司前女行政助理 涉偽造報價單等騙$48萬 遭廉署起訴
撰文：吳美松
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廉政公署今日（11日）公布，落案起訴一名服裝製造公司前行政助理，指她涉嫌偽造維修工程的報價單和收據，詐騙其僱主共約48萬港元。廉署指，被告已獲准保釋，將於明日（12日）在東區裁判法院應訊。
廉署表示，32歲女被告莊萃君，曾任職於服裝製造公司Sterling and Grant Limited （SGL）。她被控9項涉及以代理人身份企圖欺騙其主事人而使用文件的罪名，違反《防止賄賂條例》第9(3)條。
廉署表示，被告於2020年7月至2021年1月期間，先後9次向公司提交虛假的維修工程報價單和收據，並聲稱有關文件來自一間裝修公司，及已完成相關工程，以致公司向該裝修公司支付約48萬元的工程費用。廉署調查後發現，該裝修公司並未發出有關報價單和收據，而大部分款項最終被存入被告的個人銀行戶口。
被告出任SGL行政助理期間，除負責公司日常行政工作外，亦需處理僱主名下兩個住宅單位的租賃事宜，及單位的裝修及維修事宜。被告在進行每項維修工程前，需事先獲僱主批准，並提供報價單供僱主確認。工程完結後，被告亦需向公司提供由裝修公司發出的報價單或收據以安排支付工程費用。
廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見起訴被告。廉署又指，SGL在調查期間全力配合。
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