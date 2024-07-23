22/23年度本地醫療總開支達2841億　人均醫療總開支約3.9萬

醫務衞生局今日（23日）發表2022/23年度《本地醫療衞生總開支帳目》，期內醫療衞生總開支約2,841億元，相對本地生產總值10%。在總開支中，有2601億元屬經常性開支，其中1,507億元屬公共醫療支出，投放最多的服務單位為醫院、其次是院舍長期護理設施。2022/23年度人均醫療總開支則為38,670元，較2021/22年度的33,450元增約15%。



醫務衞生局今日（23日）發表2022/23年度《本地醫療衞生總開支帳目》。（資料圖片/夏家朗攝）

醫務衞生局今日（23日）發表2022/23年度《本地醫療衞生總開支帳目》，醫療衞生總開支約2,841億元，相對本地生產總值10%。當中有1,737億元屬公共醫療支出，佔整體逾六成，較2021/22年度的1,451億元增約286億元，升幅近兩成。

1507億元公共醫療支出，投放最多於醫院，佔56.1%；其次是院舍長期護理設施，佔10.2%；預防護理提供單位也佔9.5％。（網上截圖）

公共醫療支出約1507億元 投放最多於醫院、院舍

在總開支中，有2,601億元屬經常性開支，其中1,507億元屬公共醫療支出，投放最多的服務單位為醫院，佔56.1%；其次是院舍長期護理設施，佔10.2%；預防護理提供單位也佔9.5％。

若按服務類型劃分，在住院醫療護理的投放最多，約383億元，佔25.4%；其次是門診醫療護理，約296億元，佔19.6%；預防護理也投放約280億元，佔18.6%。

回顧2021/22年度的數字，三類服務的投放額分別為約352億元、約277億元、約194億元，即2022/23年度的投放額，均高於2021/22年度。

若按服務類型劃分公共醫療支出，在住院醫療護理的投放最多，約383億元，佔25.4%；其次是門診醫療護理，約296億元，佔19.6%；預防護理也投放約280億元，佔18.6%。（網上截圖）

基層醫療健康公共開支達419億元 較上年度增逾四成

而基層醫療健康的總開支，也佔醫療衞生經常性開支的34.5%、即896億元。其中公共支出佔46.8%、即419億元，較2021/22年度約295億元增逾四成。

新冠相關開支約437億元 較上一年度增逾一倍

據帳目所示，如撇除與新冠疫情相關開支，2022/23年度醫療衞生總開支約2396億元，其中1300億元屬公共醫療開支，即與新冠疫情相關的公共醫療開支約437億元，較2021/22年度的212億元增逾一倍。

2022年12月19日，政府公布《基層醫療健康藍圖》。(資料圖片/盧翊銘攝)

人均醫療總開支約3.9萬元

至於2022/23年度人均醫療總開支，整體為38,670元，較2021/22年度的33,450元增約15%。以公共支出及支出分列，最新人均公共醫療總開支為23,652元，人均私人醫療總開支肌為15,018元，兩者均較2021/22年度的19,576元及13,874元上升。