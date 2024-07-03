公院檢討｜委員彭鴻昌：現有機制外檢視醫療事故　誰人問責要討論

撰文：梁祖兒
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醫管局昨日（2日）宣布成立公立醫院系統管理檢討委員會，8人的委員會會從醫院聯網、部門及員工管治、問責、風險管制等方面進行全面的系統性檢討，並在3個月内向醫管局大會提出改善建議。

委員之一的病人權益倡議者、社區組織協會幹事彭鴻昌今日（3日）在港台節目表示，委員會將在現有機制外檢視近期的醫療事故，包括檢討臨床指引的執行情況、如何提早識別潛在醫療風險、事故發生後的問責制度，以及改善醫院和病患以至公眾的溝通。

問責方面，他認為事故分人為和非人為因素，現時未有明確機制去釐清管理層的問責制，這將在委員會深入討論。

近期公立醫院發生多宗有關病人護理程序以及醫院設備運作的事故。（資料圖片）

會上委員各有身份　從其角色就公立醫院系統性問題發表意見

社區組織協會幹事彭鴻昌今日在《千禧年代》表示，其作為唯一一位病人組織的代表、病人權益倡議者，會在委員會上就近期一連串的醫療事故，與其他委員就各自角色提供意見，討論以下4個範疇，包括臨床指引和機構程序的績效及合規性監察機制；內部風險控制系統；反映績效、合規性和風險控制的管理層問責和員工評核機制；及事故應對。

他指出，就以上4個檢討範圍，尚未有跟多消息可透露，但稱這些範疇與近期的醫療事故有關，會循現有機制外去檢視這些事故。

公立醫院系統管理檢討委員會

主席
霍泰輝教授

成員
馮玉娟
賴福明醫生
林濬
林哲玄醫生
雷操奭醫生
雷兆輝醫生
彭鴻昌

彭鴻昌表示，委員會所探討的4大範疇與近期醫療事故相關。（資料圖片/李恩慈攝）

外國早有報告提及手術燈塌下風險　將討論如何讓報告進入醫管局

他舉例道，在臨床指引方面，委員會會檢討指引的執行情況和是否足夠；而在内部風險控制評估層面，委員會將探討如何提早識別和評估醫療風險以減少發生事故，如早前聯合醫院有手術燈突然從天花塌下，他指在外國早提出相關的風險報告，委員會會再討論如何讓這些報告進入醫管局的機制。

將討論醫院管理層的問責制　以及改善醫患溝通和公布安排

至於在績效和問責的範疇，彭鴻昌認為事故分人為和非人為因素，委員會會探討人為因素導致事故的問責機制，而非人為引致的事故或與整體程序和機制有關，屬管理層的責任，他認為現時未有明確機制去釐清管理層的問責制，這將在委員會深入討論。

最後在事故應對上，彭鴻昌表示這是其較關注的領域，將在委員會討論如何讓醫院和病人及其家屬有良好溝通，令雙方都可清晰了解事情經過，以釋除家屬疑慮；他稱委員會亦會探討事故發生後的賠償和向公眾公開交代的機制。

醫管局宣布成立公立醫院系統管理檢討委員會，委員會主席為中大醫學院前院長霍泰輝，病人組織代表則有社區組織協會幹事彭鴻昌。（資料圖片）

未必可在會上討論醫護人士不足問題　但期望委員會仍可向政府提出

此外，談及現時公立醫院的人手不足問題，他指出護士對病人比例在夜更可高達1比20，情況并不理想，但這未必能在委員會上處理，惟他期望委員會仍可向政府提及此問題。

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