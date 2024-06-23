調整公營醫療收費｜四成受訪者贊成　團體憂牽動私營同時加價

醫務衞生局正檢視公營醫療服務收費，包括研究調整公立醫院急症室收費水平。有團體發布調查結果，近六成（57.2%）人不贊成公營醫療費用調整，四成多（42.8%）則表示贊成。問到如政府確定調升公營醫療收費，有五成多（53.7%）表示基於其經濟能力，只能承受少於一成的加幅。



團體也表示，增加公營醫療費用有可能引起私營同時增加收費，當局須謹慎考慮，當局須謹慎考慮，建議政府如最終決定要上調公營醫療費用，其加幅也應在一成以內。



三個團體發布調查結果，近六成（57.2%）人不贊成公營醫療費用調整，四成多（42.8%）則表示贊成。（受訪者提供）

受訪者過去一年平均入急症室2.15次

香港社區組織協會、長期病患者關注醫療改革聯席及香港老人權益聯盟今日（23日）發布公營醫療收費調整意見的調查，相關問卷調查於今年4月24日至5月26日期間進行，以網上及實體問卷形式進行，共收回229份有效問卷，當中逾半數受訪者來自二、三人的小型家庭。

結果發現，受訪者過去一年平均求診公立醫院急症室2.15次，逾兩成（21.4%）只求診一次，而超過六分一（17.5%）求診四次或以上。被問及上次求診急症室時，沒有前往私營診所求診的原因，逾半（54.6%）受訪者稱主因在於收費昂貴。

在普通科門診、專科門診、專職醫療等診症服務，受訪者使用專科門診較多。超過八成半（87.1%）受訪者在過去一年曾求診專科門診，超過三成半（37.8%）曾求診四至六次。

調查發現，受訪者使用專科門診較多。超過八成半（87.1%）受訪者在過去一年曾求診專科門診，超過三成半（37.8%）曾求診4-6次。（資料圖片／方家遠攝）

調查問及受訪者每三個月的各項醫療開支，結果反映受訪者的醫療開支一般不高，近五成（48.2%）受訪者每三個月使用公立醫院服務的開支少於100元，但有少數受訪者的開支較大，有5.9%人的開支多於1,000元，最高6,000元。

就醫管局現時的醫療費用減免制度，近六成半（64.2%）受訪者均不知悉沒有領取綜援的人士也可申請醫療費用減免。至於知悉醫療費用減免的受訪者中，約有四成（38.3%）曾作出申請，其中有一成多（16.1%）未能成功申請。

57.2%受訪者反對加公營醫療收費

有近四成（39.8%）受訪者對醫療費用減免制度表示不滿意／非常不滿意，主要原因也在於申請程序繁瑣（63.7%）、全家成員須接受經濟審查太麻煩（56.0%）、醫療費用豁免制度宣傳不足（52.7%）等。

就公營醫療費用調整，近六成（57.2%）人不贊成，四成多（42.8%）則表示贊成。問到如政府確定調升公營醫療收費，有五成多（53.7%）表示基於其經濟能力，只能承受少於一成的加幅。

如政府最終加費 加幅上限應在一成內

發起調查的團體指，增加公營醫療費用有可能引起私營同時增加收費，當局須謹慎考慮，建議政府如最終決定要上調公營醫療費用，其加幅也應在一成以內。

團體也建議，當局應加強宣傳醫療費用減免制度，同時改善相關制度，包括宜按申請在職家庭津貼的入息及資產限額，上調醫療費用減免制度的各項限額水平、簡化審批程序及統一減免限期為十二個月等，並建議當局研究未有領取綜援但因病導致經濟壓力龐大的少數病人，提供額外支援及津貼。