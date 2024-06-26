公院醫療事故｜盧寵茂稱醫管局須檢討獎罰制：獎罰不明才打擊士氣

伊利沙伯醫院男病人被插錯喉，廣華醫院部份手術室停電，公立醫院近期接連發生事故，醫務衞生局責成醫管局，全面檢視管理系統性問題。醫衞局局長盧寵茂今日（26日）在訪問形容近日涉及公立醫院的不良事件「多咗啲」，除調查個案，亦需全面及系統性去看，檢視考核及獎罰方式是否不足、管理層是否需檢討問責制度等。

被問到做法會否影響士氣，盧寵茂指獎罰不明才是對士氣最大打擊，不希望醫療機構形成少做少錯氛圍，強調問責非等同下台，指純粹下台不會解決問題，只會令人手短缺趨嚴重。



盧寵茂在報章及電台訪問說，就公立醫院最近的「不良事件」，可以作系統性檢討，從根源尋求更多可以改善之處，當中是否可以加強賞罰機制、檢討管理層的問責制度。硬件方面或可檢視會否牽涉到採購、監工等技術性問題，都希望可以全面探討。

醫衞局上周責成醫管局需全面檢視公院管理系統性問題，盧寵茂被問是否意味醫管局固有機制失效時稱，香港醫療質素高，惟以往做得很好的東西，不代表永遠要用同一個方法。他舉例指，針對不良事件，過往均有根源調查按個別情況檢視，但以鼻胃喉為例，即使調查後制訂流程標準方案，卻仍重演伊利沙伯醫院男病人胃喉插錯肺事件。

近期公立醫院發生多宗有關病人護理程序以及醫院設備運作的事故，政府責成醫管局進行檢討，3個月內提交報告。（資料圖片）

盧寵茂同意近日公立醫院不良事件「多咗啲」，對於檢視考核及獎罰方式會否影響士氣，他稱獎罰不明才對士氣最大打擊，同時不希望醫療機構形成少做少錯氛圍，但強調且問責非等同下台，審視由醫院架構哪個層面出來解釋，發新聞公告時間能否改進等，也是問責的體現，「純粹下台不會解決問題，只會令人手短缺越來越嚴重。」

醫衞局局長盧寵茂（中）6月26日在報章訪問形容近日涉及公立醫院的不良事件「多咗啲」，需全面及系統性去看，包括檢視管理層是否需檢討問責制度；圖左為醫院管理局主席范鴻齡，圖右為行政總裁高拔陞。（資料圖片/盧翊銘攝）