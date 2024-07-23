HK Express推$10首爾來回機票　迎戰大灣區航空推$20曼谷往返機票

踏入暑假，相信不少港人均計劃到海外旅遊。大灣區航空為慶祝成軍兩周年，由今日（23日)起分6日，每日推出200張20元來回機票優惠，首日為往返泰國曼谷，不足半日便已售罄。市民可在明日（24日）上午10時正，等待大灣區航空公布優惠航點，中午12時開始搶飛。



在大灣區航空公布優惠後不久，HK Express香港快運亦突發推出1,000多張來回南韓首爾的機票優惠，每張只售10元，同樣不足半日便已售罄。香港快運其後更在帖文暗示，明日可能繼續推出優惠。



大灣區航空為慶祝成立兩周年，在今日等6日將每日限量推出20元來回機票優惠。（大灣區航空FB相片）

大灣區航空推出$20來回泰國曼谷優惠機票，不足半日便售罄。（大灣區航空FB相片）

大灣區航空即日起推$20來回機票優惠

大灣區航空今早10時正在社交平台公布，為慶祝成立兩周年，即日起分六日、每日限量推出200張20元來回機票優惠，票價並不包括燃油附加費及其他雜項，每人限買一張。

至於搶機票的日期包括7月23日、24日、25日、29日、30日及31日。出發日期限為8月18日至12月18日，只能香港出發，並包7公斤手提行李及20公斤託運行李。

目前大灣區航空共有7條航線。（網頁圖片）

周三中午12時正公有最新優惠碼

今日的優惠航線為泰國曼谷，限量200張，已在今午3時半前搶光。不過未能成功搶票的市民毋須灰心，只要在搶機票日的中午12時正，留意大灣區航空的FB及IG的帖文，只要登入官網及輸入優惠碼，便可搶先購票。

翻查資料，目前大灣區航空共有7條航線，包括︰泰國曼谷、日本東京及大阪、韓國首爾、菲律賓馬尼拉，海口及台北。換言之，接下來數日的機票優惠，或包括上述航線。

香港快運同日突發推出南韓首爾的優惠機票。（香港快運圖片）

快運突推出首爾來回$10機票 預告「聽日再去威脅吓佢」

與此同時，香港快運於今早11時在社交平台，突發推出南韓首爾的優惠機票，限1,000多張，來回低至10元，但不包括相關稅項及附加費。而出發日期限為8月20日至11月30日，包一件隨身物品及20公斤寄艙行李。

至下午約2時半，優惠機票售罄。不過帖文暗示，明日或繼續推出優惠機票︰「book唔到都唔好嬲，最多我聽日再去威脅吓佢。」

兩間航空公司疑似在社交平台「打對枱」。（網頁截圖）

兩間航空公司疑似隔空「打對台」

而有趣的是，兩間航空公司疑似隔空「打對枱」，香港快運在今早的帖文說︰「事源小編最近太大壓力，月底冇錢但係旅行唔可以唔去，所以今朝去咗搵放位部大佬談判，點解唔放啲平位出嚟益吓我哋。佢提議我去首爾走返轉，食返幾轉韓式燒肉，瘋狂購物放鬆下，突然就噤咗過千個機位出嚟，我打算益吓大家，開心share。」

兩間航空公司疑似在社交平台「打對枱」。（網頁截圖）

隨後大灣區航空在公布優惠機票售罄時，亦參考香港快運的帖文指︰「事源小編最近太大壓力，月底去旅行但又怕要讓座，所以今朝去咗搵腦細傾心事，點解去旅行都要『過三關』。佢提議小編坐 #GBA，食返幾碗冬蔭功、瘋狂購物Relax下…雖然200張飛已經賣哂，但仲有 #一日限定曼谷優惠 打算益吓各位，開心些牙下。」