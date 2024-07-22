大灣區航空推$20機票　6日各200個名額　每日早上10時公布航點

大灣區航空今日（22日）公布，為慶祝啟航兩週年，明天（23日）起至25日，以及29至31日的6天內，只需追蹤其社交媒體帳戶（Facebook及Instagram），並留意當天早上10時公布的優惠航點及優惠碼（中午約12時公布），即可於官網輸入優惠碼，以港幣20元購買來回機票。是次優惠每日設有200個名額，總計期內為1,200張機票，每人限購一張，先到先得。



大灣區航空指，票價已包括每程7公斤手提行李額及20公斤託運行李額；機票日期則限於今年8月18日至12月18日期間從香港出發的來回航班，每程停留日數最多7天。



大灣區航空今日（22日）公布，為慶祝啟航兩週年，明天（23日）起至25日，以及29至31日的6天內，可以港幣20元購買來回機票，名額為每日200個，先到先得。（大灣區航空圖片）

值得注意的是，20元票價並不包括相關税項及燃油附加費。優惠亦受條款及細則約束，詳情可到網站參閱。

而目前大灣區航空則提供往返香港與曼谷、台北、首爾、東京、大阪、馬尼拉及海口的定期航班服務。