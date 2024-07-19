Microsoft死機｜政府派卓永興監察故障　HK Express准免費改機票

Microsoft微軟Windows作業系統今日（19日）在全球大規模故障，影響香港等地的機場及航空公司。機管局表示，共5航空公司乘客登記系統受影響，十多班航延誤，政府晚上表示高度關注事件，已指派政務司副司長卓永興負責監察有關情況。



HK Express香港快運是其中一間受影航空公司，快運表示因應是次情況，由即時起豁免受影響乘客的改期手續費用及票價差額，乘客亦可選擇全額退款未出發之行程，但須於7月26日或之前完成更改機票，並於原定出發期內四星期內完成旅程。



微軟（Microsoft）作業系統今日在全球多地故障，香港機場及航空公司電影顯示藍屏。（梁鵬威攝）

機場離境大堂大排長龍 機管局：共5航空公司乘客登記系統受影響

微軟今日系統事故疑與網絡安全軟件公司Crowdstrike的防毒軟件更新有關。今午本港機場離境大堂的登機櫃檯大排長龍，市民拖着行李箱等候辦理登機手續。有航空公司地勤手持手寫航班資料，在離境大堂各處向市民提供協助。

機管局晚上表示，本港一共有5間航空公司的乘客登記系統受影響，約十多班航班延遲，部份改明日（20日）超飛。機管局稱已於客運大樓實施人流管理措施，協助個別受影響航空公司的旅客有序地輪候辦理登記手續，機管局及機場保安亦已加派人手於現場協助受影響旅客，現時機場運作系統及航班升降一直維持正常。

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政府高度關注事件 指派政務司副司長監察有關情況

政府在同日表示高度關注事件，並已指派政務司副司長卓永興負責監察有關情況，他已要求各政府部門密切監察其負責範疇的動態，隨時準備作出應變，有任何情況要即時匯報，他會按情況作出指示。

發言人表示，政府系統現時運作正常，未有收到部門有關其系統（包括轄下的關鍵基礎設施）的事故報告。至於個別航空公司由於微軟系統出現故障而令其系統受到影響，香港國際機場已即時啓動緊急應變機制，以期將事件對旅客的影響減至最低。政府資訊科技總監辦公室已經聯繫微軟，敦促盡快向公眾發布解決方案，並為受影響用戶提供支援。

受影響的航空公司須改用人手辦理登記手續，大批市民排隊等候辦理登機手續。（梁鵬威攝）

國泰於下午約4時半指，自助辦理登機手續設施已回復正常。至於採用人面識別的行李辦理櫃台及官網航班預訂服務，則仍然未能如常運作。國泰建議旅客透過手機應用程式預訂機票或辦理登機手續。

香港快運晚上表示，其服務供應商、全球電子商務系統Navitaire出現故障，全球多間航空公司包括香港快運的網站、手機應用程式及微信小程序中部分功能亦受影響（包括Gotta Go Super Sale預訂）。

機場部分自助辦理登機手續設施貼有「Out of Service（暫停使用）」的字句。（羅日昇攝）

香港快運准乘客全額退款未出發機票

香港快運宣佈因應是次情況，特別票務安排予指定受影響的航班，詳情請參閱網頁：由即時起豁免受影響乘客的改期手續費用及票價差額，乘客亦可選擇全額退款未出發之行程。此項安排只適用於下列附表航班，乘客須於7月26日或之前完成更改機票，並於原定出發期內四星期內完成旅程。

如乘客選擇退款，香港快運會豁免相關手續費。退款金額包括票價、附加服務（如已購買的行李額度、座位選擇、機上餐飲和 U-First 服務）、燃油附加費及機場稅。若顧客透過第三方或旅行社訂票，則需直接聯絡相關的代理安排更改。