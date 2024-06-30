HK Express超賣機票惹乘客批評　項明生指會愈趨嚴重　教兩招自保

近期有航空公司接連出現超賣情況。有網民今日（30日）在社交媒體關注組表示，乘搭HK Express香港快運去大阪，早三個小時到機場櫃枱辦登機手續後，被告知無位，及後雖可上機，惟「影響晒心情，本來去旅行開開心心」。另有乘搭快運由日本大阪關西機場回港的網民，也因超賣無法上機，獲發一張餐券賠償及另作機位安排，貼文引起大量網民討論。



旅遊達人項明生回覆《香港01》查詢表示，相信航空公司超賣情況只會愈來愈嚴重，旅客需要「自保」，包括網上預辦登機、買旅遊保險等，又形容以餐券作賠償「孤寒啲」。大律師陸偉雄亦表示，以消費者立場而言，航空公司的做法並不理想，惟超賣是一般的營銷手法，基本上是「你情我願」，要完全避免風險較困難，加上消費者購買機票之前，航空公司早已有齊條款，故「就談不上話對消費者唔公平嘅情況出現。」



網民：點解航空公司拒載唔犯法？

近兩日有HK Express香港快運乘客在網上投訴航空公司超賣，導致無法上機或要改乘其他航班，今日有人在社交媒體關注組表示，因一同原因一度未能登上往大阪的航機。貼文引起大量網民討論，指「點解的士拒載犯法，航空公司拒載唔犯法？機票仲要一早畀定錢」，又有指「有冇買貴位有冇寄倉行李有冇買餐.....買齊就少D機會踢你」。

另有乘搭快運由日本大阪關西機場回港的網民，也因超賣無法上機，發布貼文稱收到賠償餐券通告，並呼籲其他乘客「見字快d check in」。有人批評說：「又嚟餐劵？你下次不如叫人自我犧牲，無償幫你轉搭下一班好唔好？」亦有人問「點解UO（香港快運代號）成日超賣？」

旅遊達人項明生表示，由於目前香港空運能力未完全恢復，加上港人出遊數字不斷飆升，相信航空公司超賣情況只會越來越嚴重。（資料圖片/梁鵬威攝）

項明生：愈低價錢被航空公司踢走風險就愈大 家庭客高危

旅遊達人項明生示，由於目前香港空運能力未完全恢復，加上港人出遊數字不斷飆升，相信航空公司超賣情況只會越來越嚴重。他表示，因為HK Express屬廉航，不能因為超賣而升級部份乘客，而一般航空公司如有超賣情況，則會將其他類別的機票釋放予未能上機的乘客；而HK Express亦分不同價錢的票價，當中愈低價錢被人踢走的風險就愈大。

他提到曾有做航空公司的朋友透露，航空公司「踢嘅話會踢走家庭，因為會有3、4個位」，加上有些較大的群體、選購機票也是最便宜，加些亦無網上預辦登機，此類屬「高危」人士。

「自保」兩招：預先網上預辦登機、買旅遊保險

他也提及，因為總有人會臨時「no show」或更改行程，航空公司為自身利益都有機會賣超過100%出去，加上超賣是全行都會發生的事，而目前也是旅遊高峰期、臨近暑假，他認為旅客需要「自保」，包括預先網上預辦登機、買旅遊保險，指有些保險公司會保障航空公司超賣情況而作補償。

對於HK Express以餐券作賠償，他就形容是「孤寒啲」，並提及自己曾乘搭國泰航空，但最終取消航班只獲數百元台幣，即價值數十港幣餐券。「呢啲賠償相比於世界上其他航空嘅做法係cheap咗啲，其他航空公司賠嘅價錢係多好多，唔會淨係畀張餐券你」，他並舉例歐洲航空公司，千五至三千五公里的航班，會賠250歐元至600歐元，曾有網民坐加航因超賣，終可賠800元美金，他認為這些可令客人更易接受。

不過他提到，早前HK Express賠償只安排旅客乘搭下一班機的「長腳位」，指「哇呢個真係好cheap，因為網上加購無記錯係5、60蚊。」形容「長腳位」是「冇乜成本，賣唔出去都喺度」，故有餐券都「算係咁」，至少可以食餐飯。

大律師陸偉雄表示，超賣是一般的營銷手法，基本上是「你情我願」，故旅客一般而言是無法避免。（資料圖片）

大律師陸偉雄：超賣屬營銷手法無違法 做法並不理想

大律師陸偉雄表示，超賣是一般的營銷手法，基本上是「你情我願」，故旅客一般而言是無法避免，惟航空公司會另有安排，例如會可乘搭下一班航班升級位置等。他表示，買機票時銷售條件一早就有提及，「超賣喺法律上無違法不特止，都係一個幾普遍嘅一種銷售模式。」

他形容完全避免風險是無可能，消費者宜有心理準備，即明白早去機場也不一定上到機，「要接受呢個現實」，因情況多年以來都有發生；顧客想保證沒有損失，確實可以買保險，惟反問「為咗咁樣買一個保險值唔值得呢？」他續指，此情況存在已久，除非要求政府立例不能超賣情況，否則一直以來不同航空公司特做法皆如是。

不過他認為，以消費者立場而言，航空公司的做法並不理想，「一心一意搭飛機諗住去第二度地方玩，點知突然間因為無機票、無機位上唔到機，呢個好掃興嘅，完全明白。」惟 航空公司在消費者買機票之前，已經有條款保障自己，只是大家或在買機票時沒有留意，故「夠唔夠機位就係少少運氣，早已經係嗰條款話畀你聽，就談不上話對消費者唔公平嘅情況出現。」