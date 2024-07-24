大灣區航空$20東京來回機票中午開搶 香港快運 $10提早半小時售
撰文：歐陽德浩
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大灣區航空為慶祝成立兩周年，繼昨日（23日）推出往返曼谷的機票優惠後，今早（24日）推出200張往返日本的機票優惠，票價為20元，包7公斤手提行李及20公斤寄艙行李，今日中午12時正式開搶。而大灣區航空將在7月25日、29日、30日及31日，陸續推出其他優惠航線。
在大灣區航空公布優惠後不久，HK Express香港快運亦突發推出來回2,000多張優惠機票，目的地同樣是日本東京，每張只售10元。
200張往返東京機票售$20
大灣區航空今早10時正在社交平台公布，為慶祝成立兩周年，限量推出200張來回機票優惠，票價為20元，但不包括燃油附加費及其他雜項，每人限買一張。而今日的優惠航線為日本東京，出發日期為今年8月18日至12月18日，包7公斤手提行李及20公斤寄艙行李。
7月24日優惠機票詳情
優惠航線︰日本東京
出發日期：2024年8月18日至12月18日（從香港出發）
來回票價：港幣20元（不包燃油附加費及其他費用等）
行李額度：7公斤手提行李及20公斤寄艙行李
優惠限額︰200個（每人限買一張）
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月底或推大阪台北等優惠航線
若市民今日未能成功搶票毋須灰心，大灣區航空仍會在7月25日、29日、30日及31日，推出優惠機票。因此在上述日子中午12時正，留意大灣區航空的FB及IG的帖文，並登入官網及輸入優惠碼，便可搶先購票。
翻查資料，目前大灣區航空共有7條航線，包括︰泰國曼谷、日本東京及大阪、韓國首爾、菲律賓馬尼拉，海口及台北。換言之，接下來數日的機票優惠，或包括上述航線。
香港快運「打對枱」推2,000多張$10往返東京機票
與此同時，香港快運於今早約11時在社交平台，疑似「打對枱」，突發推出東京（羽田）的優惠機票，數量達2,000多張，來回低至10元，但不包括相關稅項及附加費。而出發日期限為8月26日至12月12日，包一件隨身物品及20公斤寄艙行李。
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