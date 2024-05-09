大灣區航空6.1起停飛新加坡　啟航僅兩周　贈來回票予受影響港客

大灣區航空今年4月26日開辦來往香港至新加坡航班，每日一班來回，惟開航僅兩個多星期，航線即宣布下月停運。大灣區航空回覆查詢指，審視最新市場情況後，基於商業考慮，將於6月1日起暫停該航線定期航班服務，直至另行通知，會主動聯絡乘客安排改機票及退款及為受影響的香港乘客提供一張免費來回機票。

航線開航僅兩個多星期便叫停，香港中文大學航空政策研究中心高級顧問羅祥國認為情況罕見，相信香港來往新加坡航線市場已飽和，大灣區航空不易插足。



大灣區航空今年4月26日開辦來往香港至新加坡航班，每日一班來回，惟開航僅兩個多星期，航線即宣布下月停運。（大灣區航空圖片）

大灣區航空：基於商業考慮

大灣區航空今年2月宣布，4月26日開辦來往香港至新加坡航線，每日提供一班來回航班。航線4月26日啟航才兩個多星期，航空公司今（9日）回覆查詢指，經審視最新市場情況後，基於商業考慮，將於6月1日起暫停香港來往新加坡的定期航班服務，直至另行通告。

大灣區航空稱，會主動與乘客聯絡，妥善安排更改機票或退款事宜，並會豁免所有相關費用，以盡量減低對乘客可能造成的不便。

另外，大灣區航空稱會向所有受航班調度或取消影響之香港乘客，送贈一張適用於大灣區航空任何一個定期航班航點的來回機票以表歉意。

大灣區航空今年4月26日開辦來往香港至新加坡航班，每日一班來回，惟開航僅兩個多星期，航線即宣布下月停運。（大灣區航空圖片）

大灣區航空指，會汲取今次的經驗，並積極研究開拓具潛力的新航點、加強現有航線的服務，以及夥拍旅行社開拓包機業務。

學者指反映香港往來新加坡市場相信已經飽和

羅祥國表示，航線僅啟航兩個多星期即宣布停飛屬罕見，反映航空公司在決定啟動航線前的計算不清楚、航線策劃決策有缺失，「要睇遠少少，睇一年半年啦起碼，唔係賣花生。」

他又說，現時包括國泰航空、新加坡航空在內，以及新加坡廉航酷航（Scoot）均有直航來往香港及新加坡航班，相信市場已經飽和，加上若在新加坡轉機往歐洲只能坐新加坡航空，「新航空公司要飛呢條航線，要同本地航空公司搶客，對大灣區航空嚟講唔容易。」