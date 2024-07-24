返港男生涉2020年參與商場示威　認非法集結罪　案押後至8.12判刑

男學生涉嫌在2020年《港區國安法》生效前，在觀塘APM商場參與「和你Sing」活動被捕，他早前回港時被控以非法集結罪，案件今(24日)在觀塘法院再提訊，被告承認控罪，裁判官把案押後至8月12日判刑，以候其更生、勞教中心及教導所報告，期間需還柙。



被告李君濂在觀塘法承認非法集結罪。(資料圖片)

被告李君濂（現年 20 歲，學生），承認一項「參與非法集結」罪，指他於 2020 年 6 月30 日傍晚，在觀塘 APM 商場進行「和你 Sing」示威活動中非法集結。

控方指被告曾展示有港獨字眼旗幟

案情指警方當日安排便衣警員在商場觀察情況，並留意到晚上 6 時許，約有 100 名示威者在商場聚集並叫喊口號，期間亦有展示宣揚香港獨立旗幟，呼籲公眾參與七一遊行。該集會並未有得到批准，軍裝警入商場後4 度發出口頭警告和展示黃旗，惟示威者沒有離開，並有人辱罵警員，警員之後進行驅散並拘捕多人，包括被告。控方指被告曾展示有「香港獨立」字眼，和獅子山圖樣的藍旗。

2020年6月30日傍晚約6時53分，大批防暴警進入apm，指現場人士正參與未經批准的集結，要求即時離開，否則會被驅散。（羅君豪攝）

2020年6月30日傍晚約6時53分，大批防暴警進入apm，指現場人士正參與未經批准的集結，要求即時離開，否則會被驅散。（羅君豪攝）

2020年6月30日傍晚約6時53分，大批防暴警進入apm，指現場人士正參與未經批准的集結，要求即時離開，否則會被驅散。。（羅君豪攝）

2020年6月30日傍晚約6時53分，大批防暴警進入apm，指現場人士正參與未經批准的集結，要求即時離開，否則會被驅散。。（羅君豪攝）

警方暫時撤離apm商場，示威者再度聚集呼叫口號，亦有人呼籲七一上街。在中庭及各層圍欄人數近100人。（羅君豪攝）

傍晚約6時53分，大批防暴警再度進入apm，並在1樓設立封鎖線，截查數名市民。警方舉起藍旗。警方表示，現場人士正參與未經批准的集結，要求即時離開，否則會被驅散。（羅君豪攝）

傍晚約6時53分，大批防暴警再度進入apm，並在1樓設立封鎖線，截查數名市民。警方舉起藍旗。警方表示，現場人士正參與未經批准的集結，要求即時離開，否則會被驅散。（羅君豪攝）

同案另3名被告認罪後囚8星期

同案另有 3 名被告，其中兩人黃楚婷及張仲綸於2022年4及6月被控非法集結，他們認罪後被判囚 8 周，另一被告蔣焯生同年6月在英返港時被捕；他亦同樣控罪，同被判囚 8星期。本案被告今年7月15日，被告返港時被捕。

案件編號：KTCC1380/2024