男子參與和你shop脫非法集結罪　律政司不服上訴　官認為應罪成

有市民於2019年聖誕節參與「和你 shop」行動，在沙田新城市廣場叫喊口號。其中一名涉非法集結的青年，經審訊後在裁判法院被裁定罪名不成立。律政司以案件呈述方式提出上訴，案件今（23日）在高等法院處理。法官姚勳智即裁定律政司上訴得直，把案件發還原審裁判官，由原審裁判官根據姚官的判決，裁定青年罪成，再作出判刑。



被告未有到庭

被告原永滔，被控於2019 年12月25日，在沙田新城市廣場內的「翡翠拉麵小籠包」店舖內，與其他不知名的人參與非法集結。原今未有到庭，但有律師代表。庭上透露，律師今年1月有通知原上訴的日子，原曾經回應。律師上周五再以訊息聯絡原，原沒再回覆。

2019年12月25日，沙田新城市廣場發生警民衝突。（資料圖片）

姚官指原入餐廳非用膳

姚官指，對比涉案影片和原的衣著等，包括頭髮同為黑色並遮蓋額頭、同為白色上衣，以及穿長褲和露出腳踝等，認為兩者屬同一人。原審裁判官指，涉案人士在餐廳沒有叫喊，因此裁定非法集結罪名不成立。姚官則認為，原進入涉案餐廳非為用膳，而是和他人帶著破壞社會安寧的共同目的，其出現是要壯大人群的聲勢。

認為應裁定原罪成

姚官認為，原審裁判官的裁定有悖常理，和證據不符，指原審裁判官應裁定原罪成，因此把案件發還原審裁判官，並須根據他的判決裁定原罪成，並作出判刑。由於原缺席聆訊，姚官向他發出通緝令，同時頒令答辯人以3000元等保釋，讓他被捕後可獲擔保。

案件編號：HCMA355/2023