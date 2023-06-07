退休總督察涉虛報　騙取踏浪者行動逾時津貼　案押後至8月再訊

撰文：劉安琪
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退休總督察涉嫌於2019年，使用虛假文書詐騙 「踏浪者」行動的逾時工作津貼，被控一項公職人員行為失當及屬交替的8項代理人使用虛假文件欺騙主事人罪。案件今（7日）在沙田法院提堂，控方申請毋須答辯，押後至8月2日再訊，以待辯方索取文件及提供法律意見，獲裁判官批准。被告獲准以一萬港元保釋，期間須居於報稱地址，除了6月8日及9日外不得離港，並不得接觸控方證人等。

被告葉春榮(右二)案發時為總督察。(劉安琪攝)

被告葉春榮（56歲，退休人士），被控一項在公職中行為失當罪，指其於2019年8月7日與8月23日之間，在香港身為擔任公職的人，即香港警務處人員，在執行公職期間或在與其公職有關的情況下，無合理辯解或理由而故意行為失當，即他促使向香港警務處提交虛假申請，意思如下：(1) 即他合乎資格申領因參與 「踏浪者」行動有關工作的逾時工作及/ 或紀律部隊逾時工作津貼；（2）即他需要逾時工作以執行與該行動有關的職務；及因此向香港警務處提交上述的虛假申請以作處理及批核。

葉另被控7項屬交替控罪，即代理人使用文件意圖欺騙其主事人，指其於2019年8月7日至23日期間，在香港七度意圖欺騙香港警務處，先後使用7份申領於他於上述時間的逾時工作，及紀律部隊逾時工作津貼的電腦輸入文件，內附一份在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳迹，即葉春榮曾逾時工作，並且是明知並意圖用以誤導香港警務處。

案件編號：STCC1716/2023

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