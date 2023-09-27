涉訛稱社運期間曾逾時工作　前總督察求警披露內部文件　案押後訊

退休總督察涉訛稱他於2019年反修例事件期間「踏浪者行動」中超時工作，藉以騙取工作津貼，被控1項公職人員行為失當及交替的7項代理人使用虛假文件欺騙主事人罪。案件今（27日）在沙田法院再訊，被告暫時繼續毋須答辯。控方透露，辯方要求提供13份文件，當中包括警隊內部機密文件，需時考慮是否適合披露。案件押後至11月14日再訊，以待控方索取法律意見，被告續准保釋。



被告葉春榮(戴帽)案發時是一名警務總督察。(凌子淇攝)

被告葉春榮（56歲，退休人士），被控一項在公職中行為失當罪，指他於2019年8月7日至23日之間，在香港身為擔任公職的人，即香港警務處人員，在執行公職期間，無合理辯解或理由而故意行為失當，即向香港警務處提交虛假申請如下：(1)他合乎資格申領因參與 「踏浪者」行動有關工作的逾時工作及/ 或紀律部隊逾時工作津貼；（2）他需要逾時工作以執行與該行動有關的職務；及因此向香港警務處提交上述的虛假申請以作處理及批核。

葉另被控7項交替控罪，即代理人使用文件意圖欺騙其主事人，指其於2019年8月7日至23日期間，在香港七度意圖欺騙香港警務處，先後使用7份申領於他於上述時間的逾時工作，及紀律部隊逾時工作津貼的電腦輸入文件，內附一份在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即葉曾逾時工作，並且是明知並意圖用以誤導香港警務處。

案件編號：STCC1716/2023