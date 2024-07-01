授勳2024｜警隊140嘉許大贏家　海關二哥、前助理關長獲卓越獎章

政府今日（1日）公布授勳及嘉獎名單，各紀律部隊中，警務處獲140項嘉許成為大贏家。《香港01》早前報道海關出現罕見人事變動，已辭職的前助理關長吳潔貞，和獲擢升海關「二哥」的胡偉軍，雙雙獲得紀律部隊及廉政公署卓越獎章。



警隊三高層獲卓越獎章

紀律部隊及廉政公署卓越獎章中，警隊佔三席位，分別是警務處副處長（管理）陳俊燊，警務處助理處長、警察學院院長陳綺麗及警務處助理處長（人事）陳民德。消防處就有四席，包括消防處副處長陳慶勇，入境處佔兩席，包括入境處副處長程和木。

海關亦佔有兩席，分別是前助理關長吳潔貞，和副關長（管制及執法）胡偉軍。《香港01》早前報道，海關近月出現罕見人事變動，被視為「明日之星」的吳潔貞，今年4月離任海關，據了解，吳離職並不涉及違紀違規；而在吳潔貞離職前一個月，海關有另一項人事變動，助理關長胡偉軍擢升為副關長。

▼7月1日 2024年授勳及委任太平紳士名單▼



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斥圍堵警總示威者的總警司獲榮譽獎章

紀律部隊及廉政公署榮譽獎章，警隊有22人，消防處有8人、入境處有5人，海關有4人，懲教署有4人。名單中有警務處總警司李仲華，他曾在2019年反修例風波圍堵警總時，公開指摘示威者，在受訪時強調「香港係我哋嘅家，警察部亦係我哋嘅家庭」。

警察員佐級協會主席林志偉獲公共服務獎狀

行政長官公共服務獎狀中，警隊有115人，包括警察員佐級協會主席林志偉，政府讚揚他任職香港警務處期間，表現出色，特頒獎狀，以示嘉勉。香港童軍總監、入境事務主任協會主席黎偉生亦榜上有名，其餘海關有4人，懲教署2人，消防處1人。