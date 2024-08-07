共創明Teen｜150基層學生體驗大灣區4城市　同行社工：助開闊視野

150位基層中學生於7月參加「共創明『Teen』校友會大灣區城市體驗之旅」，從探索海陸空到古今文化，足跡遍及深圳的濕地和地質公園、廣州的自動駕駛和飛行汽車、珠海的蛟龍AG600水陸兩用飛機及太空中心、以及中山的孫中山故居紀念館等。



主辦機構引述率團的社工表示，參加者多來自基層家庭，有些是首次踏足中山、廣州珠海等地，家裏不會有私家車，更遑論乘坐無人駕駛的汽車，今次的所見所聞，讓他們認識到國家創科發展和歷史文化，令他們開闊視野，加強自信，建立正向人生觀。



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「大灣區城市體驗之旅」由大灣區共同家園青年公益基金與東華三院「共創明『Teen』校友會」統籌，旅程所需費用由大灣區青年基金全額資助。活動分為四團，分別為深圳大鵬生態環境之旅、廣州創新科技考察之旅、珠海航天科技體驗之旅及中山文化體驗之旅，參加學生根據興趣報名，每團約40人，全為中一至中四學生。

．深圳大鵬生態環境之旅參觀壩光銀葉樹濕地園，由講師帶領參觀豐富的潮間帶生物；及後參觀深圳國家基因庫，讓參加者瞭解先進技術的儲存數據能力，以及國家科研生員的努力和科研究成果，也讓大眾意識到基因的重要性，和保護動植物物種的迫切性。

．廣州行程參觀廣州小馬智能自動駕駛領域公司，他們坐上無人駕駛車輛行走道路上後，及後參觀廣汽埃安智能工廠，以及億航能載人、運貨或作消防用途的自動駕駛飛行器，令他們在未來的生涯規劃中，有了更多選擇。

．珠海航天科技體驗之旅，首站參觀中航通用飛機，參加學生親身接觸由中國自主研製的「蛟龍AG600水陸兩棲飛機」，更有機會嘗試模擬駕駛飛機。

．中山文化體驗之旅帶參加者經深中通道到訪孫中山故居紀念館，了解國父生平和事跡；他們又到傳統老字號 「㕑邦」品嚐創新口味豉油雪糕 ，以及在「咀香園」親手製作杏仁餅 。