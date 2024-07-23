大灣區二手房價半年跌1.9%　戴德梁行：海外、機構投資者態度保守

戴德梁行今日（23日）發表2024上半年大灣區住宅市場及商業物業投資市場回顧及展望，指出大灣區整體一手住宅銷售數字較去年同期減慢，二手房價於上半年跌1.9%，展望後市中央利好政策出台，下半年大灣區樓價有望回穩。



2024上半年，整體一手住宅成交宗數錄得約13.3萬套，由於去年上半年在通關刺激下的基數較高，銷售數字同比和環比分別跌40%和15%。

值得注意的是，中央在五月中發佈「517」樓市新政等利好政策出台後，六月份一手成交量有支持，按月回升19%至接近2.9萬套水平，高於2023年下半年每月平均成交量，反映住宅市場剛需仍然存在。

2024年大灣區一手成交料逾30萬套、跌兩成

戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，相信下半年大灣區住宅市場成交將逐漸回升，預計下半年每月平均成交量為2.8萬至3萬套，2024全年整體一手住宅成交或錄得30萬至31.3萬套，比2023年回落17%至20%，跌幅主要集中在上半年。

左起戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻、戴德梁行中國資本市場部副董事總經理陳彩麗。

國企、國內投資者支撐大灣區投資市場 海外買家態度保守

2024上半年大灣區商業物業大手投資市場（億元人民幣以上）錄得26宗大額成交，總投資金額為119億元人民幣，約佔全國總投資額約17%。

在26宗大額交易中，23宗為10億元人民幣以下的交易，並且以折讓成交爲主。大灣區商業物業投資繼續聚焦深圳和廣州兩個一綫城市，上半年分別錄得63億和56億元人民幣成交。

戴德梁行中國資本市場部副董事總經理陳彩麗表示，投資市場活動主要由國企和國內投資者支撐，當中內資佔2024上半年大灣區總交易金額99%，海外買家和機構投資者相對保守。