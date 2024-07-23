大灣區就業試行計劃4成人退出　團體：前景不明成主因倡支援求職

「大灣區青年就業計劃」向聘請及派駐香港青年到大灣區工作的企業，提供每人每月10,000港元津貼。不過，計劃2021年試行時，有逾4成參加者中途退出。



有機構今天（23日）發布調查，發現7成受訪香港青年考慮去大灣區發展，亦認同計劃有吸引力，不過聘期最多18個月，機構視參加者為短期員工，工作前景不確定成為青年退出的主因，建議設立「灣才通」人才庫，提供職業配對、求職支援。



香港廣州青年總會及灣區智匯發布2024年大灣區青年計劃調研報告。（陳葦慈攝）

香港廣州青年總會及灣區智匯發布2024年大灣區青年計劃調研報告。（陳葦慈攝）

灣區智庫榮譽主席郭晁琳指，香港青年在大灣區工作有優勢。（陳葦慈攝）

調查：4成受訪者願留大灣區發展

香港廣州青年總會及灣區智匯今年5至6月透過網上問卷，就「大灣區青年就業計劃」訪問612名青年，當中105人曾參與計劃。

灣區智庫榮譽主席郭晁琳表示，受訪青年認同香港青年具備英語能力及國際視野，在大灣區工作有優勢，又認為在大灣區工作對擴闊人際網絡、推動人生和事業發展有利。調查亦顯示，有40.6%受訪者願意留在大灣區發展，多於想返港的34.9%，考慮因素包括續聘薪金、地區發展前景等。

逾4成人退出就業計劃 分析：企業視參加者為短期員工

對於「大灣區青年就業計劃」試行期間，有42%參加者退出。香港廣州青年總會委員李湃豐分析，退出原因包括（一）企業缺乏完善職業生涯規劃，視參加者為短期員工，不提續聘轉正職；（二）缺乏職前及在職培訓；（三）參加者薪酬待遇較當地員工高，令兩地員工有矛盾；（四）未能適應內地加班文化。

李湃豐說，缺乏職業生涯規劃的主要為中小企公司，由於計劃獲港府資助，他建議政府日後加強審查公司背景，保障香港青年利益。另外，針對工作前景不確定，團體建議搭建「灣才通」人才庫，提供職業配對、求職支援，並按學歷提高計劃的補貼額度，以增加吸引力。

倡中學公民科宣傳計劃 做好職業生涯規劃

A4聯盟立法會議員梁文廣表示，計劃為香港青年預早習慣在內地工作發揮重要作用，大灣區的「一小時生活圈」亦增加青年搬去內地住，或於內地工作的誘因。

選委界立法會議員鄧飛表示，計劃的最終目標是讓青年不需「幫扶」，便能在大灣區找到工作。他建議在中學的公民與社會科內地考察中，加入與「大灣區青年就業計劃」參加者交流的行程，讓學生提早認識到計劃，做好職業生涯規劃。