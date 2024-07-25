重型地中海貧血症5歲女童急需弟弟臍帶血移植 廣東血庫跨境運港
撰文：歐陽德浩
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廣東省臍帶血造血幹細胞庫，今早（25日）將一份臍帶血造血幹細胞，從廣州跨境運至香港兒童醫院，將會為一名患有重型地中海貧血症的5歲女童，進行移植手術。據了解，該臍帶血屬於女童的弟弟。香港兒童醫院下午見傳媒，講述安排詳情。香港01 會直播記者會。
只花3個工作日完成臍帶血的出境申請
據了解，患病女童弟弟的臍帶血，被存放在廣東省臍帶血造血幹細胞庫。今年6月份，廣東省臍帶血造血幹細胞庫，收到女童家屬的求助，指需要使用弟弟的臍帶血，為女童進行移植手術。其後兩地為事件建立聯繫，並成立工作小組，保持密切溝通，終促成今早的跨境運送行動。
不過，內地的臍帶血出境至香港，需要申請審批程序和清關手續。在中國造血幹細胞捐獻者資料庫和廣東省紅十字會等部門的協助下，廣東省臍帶血造血幹細胞庫只花3個工作日，便完成臍帶血的出境申請。
廣東省紅十字會副會長李何榮昨日(24日)致辭說︰「這是廣東省臍帶血造血幹細胞庫，與香港兒童醫院的成功合作，正是臍帶血造血幹細胞應用領域的一次重要實踐和探索。即將運送到香港兒童醫院的臍帶血造血幹細胞，不僅挽救一名患兒的生命，重燃了一個家庭的希望之火，更傳遞一份愛。」
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