醫健通7.15起試行跨境健康紀錄功能　港深醫院用醫療券長者可受惠

醫衞局公布，為配合跨境醫療協作，醫健通流動應用程式由7月15日起將試行「跨境健康紀錄」新功能，到港大深圳醫院使用醫療券求診的長者，可預先以醫健通流動應用程式申請過去三年存放在醫健通的電子健康紀錄。



此外，有不少人現時都會在境外求醫，醫健通流動應用程式亦會在同日起將試行「個人資料夾」的新功能。醫健通用戶可利用此「個人資料夾」存入他們從不同途徑取得並與醫療相關的個人紀錄，例如在境外醫療機構求醫時取得的醫療紀錄。



醫健通流動應用程式由7月15日起將試行兩項名為「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」的新功能。（資料圖片／江麗盈攝）

現時不少人都會在境外求醫，惟由於兩地醫療系統不互通，令到不論是香港或是其他地方的醫生都不能掌握到病人最新的病情。為配合跨境醫療協作，醫健通流動應用程式由7月15日起將試行兩項名為「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」的新功能。

「跨境健康紀錄」需要市民預先以醫健通流動應用程式申請過去三年存放在醫健通的電子健康紀錄，才可以令當地醫院的醫生看到相關醫療紀錄，暫僅在港大深圳醫院使用醫療券求診的長者受惠。此外，長者的家人亦可通過醫健通流動應用程式的「照顧者」功能為長者申請，系統在核實長者的授權後，長者會在醫健通流動應用程式收到「檔案二維碼」和「密碼二維碼」。

長者於港大深圳醫院就診時，該院醫護人員通過掃讀長者出示的該兩個二維碼，便可開啓及瀏覽電子健康紀錄，以助診斷和治療。新功能採用多重認證，確保個人資料在安全環境下被取覽。系統核實申請和準備電子健康紀錄一般需時不超過72小時，長者若在擬於港大深圳醫院就診前三天提出申請，便可確保就診時電子健康紀錄已準備就緒。

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此外，醫健通流動應用程式亦會開通「個人資料夾」功能，醫健通用戶可利用此「個人資料夾」存入他們從不同途徑取得並與醫療相關的個人紀錄，例如在境外醫療機構求醫時取得的醫療紀錄。存放在醫健通戶口「個人資料夾」的紀錄既可集中保存，也能便利用戶運用，包括供獲用戶授權的香港醫護機構在跟進護理時，通過醫健通系統取覽。

醫衞局表示，如計劃運作經驗成熟後，將會相關安排逐步擴展至日後其他大灣區內可使用長者醫療券的醫療機構，務求更有效支援市民的跨境醫療需求。