跨境救護車料年中推行　先南下再擴展北上　料每年個案數十宗

施政報告提到，政府正與大灣區其他城市政府商討救護車跨境運送病人安排 ，為有特定需要的病人於醫院之間 「點對點」直接運送。



據醫衞局提交去立法會文件指，試行計劃預計在今年年中開始實行，會分別選擇澳門仁伯爵綜合醫院及香港大學深圳醫院為澳門及深圳試點，並建議先「南下」，再視乎運作經驗及實際需要，推展至由香港到深圳及澳門的安排。試行計劃為期一年，預計每年啟動直接運送機制的個案數量將約數十宗。



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現僅限兩地救護車在口岸「車過車」移交病人

現時病人如要在內地回港治療，需要兩地救護車在口岸以「車過車」的方式移交病人。據去年施政報告提到，政府正與大灣區其他城市政府商討救護車跨境運送病人安排，為有特定需要的病人於醫院之間 「點對點」直接運送。

據醫衞局提交去立法會文件指，試行計劃會分別選擇澳門仁伯爵綜合醫院及港大深圳醫院為澳門及深圳試點，有關跨境救護車會由港大深圳醫院及澳門消防局提供和操作。

文件中提到，派送醫院及接收醫院須事先達成協議。派送醫院醫生會評估病人情況，包括：

（1）病人臨床狀況是否需安排跨境轉院接受治療、

（2）病人醫療狀況 不會因跨境運送所需的時間和路程帶來過度風險、

（3）病人臨床狀況經評估下不適合以其他交通跨境運送

並聯絡醫管局重大事故控制中心， 聯同接收醫院作出相關評估、資訊交換及協調， 以決定是否啟動運送機制 。

澳深醫院駐院醫生跟隨救護車運送病人到香港醫院

文件又強調，跨境直通救護車安排不會運載預計不久將出院或是可在當地醫院接受適當治療的病人 。此外，為確保跨境轉運安全，在有需要的情況下，港大深圳醫院 ／澳門仁伯爵綜合醫院會派出他們的駐院醫生跟隨救護車運送病人到香港醫院 ，為確保相關醫生符合香港法規，醫委會會根據《醫生註冊條例》有關規定作出一項有限度註冊的公告。醫衞局正與深圳市 和澳門特區政府商討具體落實救護車輛、車上物品及人員進入香港的安排細節。

港澳深在實施前進行演練

文件指出，試行計劃預計在今年年中開始實行，並會在計劃正式實施前， 聯同深圳市／澳門特區政府進行演練。在試行計劃期間會先實行「南下」，再視乎運作經驗及實際需要推展至由香港到深圳及澳門的安排。試行計劃為期一年，預計每年啟動直接運送機制的個案數量將約數十宗，局方會適時檢視安排的成效和服務量。