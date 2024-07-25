西醫王秉亮涉濫發免針紙　控方稱涉針紙6千針紙　准以100萬保釋

疫情期間，警方曾懷疑多名醫生涉濫發免針紙，並拘捕多人，其中一名當時曾被捕的西醫王秉亮，被控6項不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪，案件今(25日)在東區法院提堂，控方透露案件涉及逾6千張免針紙，案件將轉介區域法院審理，主任裁判官蘇文隆把案押後至8月22日以讓控方準備轉介文件，被告准以100萬元保釋，並須交出旅遊證件。



被告王秉亮，61歲，被控於2022年4月14日、6月2日、6月9日、以及三度於6月11日，在香港不誠實地意圖欺騙而取用電腦，即醫院管理局的電腦。辯方透露被告現時已退休。

醫生王秉亮2022年曾在黑布蒙頭，被警員帶走。（黃偉民攝）

醫生王秉亮由黑布蒙頭，被警員帶走。（黃偉民攝）

西醫王秉亮於柴灣的診所。（黃偉民攝）

控方透露，本案涉及發出的免針紙逾6000張，蘇官曾問為以不不誠實取用電腦罪起訴被告，控方指，醫生向病人問症及評估後，會使用醫管局的電腦程式進入系統發免針紙，故用此罪作出起訴。

被告今完成提堂程序後，被帶入羈留室，直至繳付100萬元保釋金才可離開法院。

案件編號：ESCC1930/2024