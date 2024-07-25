康文署聯同警方及入境處打擊網球場炒場　3人被捕其中一人為外傭

康文署於7月13日聯同入境處及警務處，在維多利亞公園及香港網球中心的網球場，打擊「炒場」活動及其他違法行為，在維園拘捕三名涉嫌參與炒場的人士，當中一人為外傭，她涉嫌轉售租訂的網球場地以賺取報酬、違反其逗留條件。入境處另亦拘捕一名涉在無合理辯解下使用及管有他人身分證，正跟進調查被捕人所涉及的入境罪行，不排除有其他涉案人士被捕。



被捕外傭違逗留條件 另有一宗涉使用他人身份簽場

7月13日的聯合行動在維園及香港網球中心的網球場，康文署發現共四宗有關租用人違反康樂及體育設施使用條件的個案，已按現有罰則懲處相關租用人。其中一宗涉及使用他人身份簽場，該租用人涉嫌在無合理辯解下，違例借出其身份證予他人簽場，已被暫時取消其預訂康樂設施的資格，為期360日。

康文署表示一直關注康樂及體育設施的公平使用，除了與相關執法部門聯合行動，亦會適時推出更多打擊 「炒場」措施。康文署呼籲市民切勿向炒場人士買場或購買代訂服務，並重申用場許可證不得轉讓。

此外，根據康文署「SmartPLAY使用條件」規定，用戶須妥善管理自己帳戶，不應與他人共用帳戶及向他人透露其用戶編號和密碼。提醒市民SmartPLAY賬戶個人資料，特別是身份證件號碼是重要的個人資料，用戶應妥善管理，不可隨意透露予他人，以免遭他人盜用作其他不法用途，最終招致損失。如發現有SmartPLAY用戶填報失實資料或未有遵守「SmartPLAY使用條件」，康文署有權取消其用戶資格或暫停其用戶資格180日。