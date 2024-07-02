全民運動日︱康文署多數康樂設施8月4日免費　7月中公布預訂方法

康文署將於8月4日（星期日）舉行「全民運動日2024」，免費開放轄下大部份康樂設施供市民使用，包括室內及戶外康樂設施、公眾游泳池等。當日也會在十八區指定體育館下舉行多元化的免費康體活動，市民亦可在網上收看直播運動示範，居家享受運動樂趣。



康文署將於8月4日（星期日）舉行「全民運動日2024」。（康文署圖片）

康文署今日（2日）表示，為在社區持續推廣「普及體育」，將於8月4日（星期日）舉行「全民運動日2024」，免費開放轄下大部份康樂設施供市民使用。市民當日可免費使用康文署轄下多項康樂設施，預訂方法將於7月中公布，康樂設施包括：

室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆＊、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室＊、活動室、舞蹈室和單車賽道＊；



戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆＊、射箭場＊和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；



公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及分別因改建工程及修繕工程而暫停開放的九龍仔游泳池和東昌街游泳池）；及



水上活動中心艇隻＊（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。



(＊預訂這些設施的市民，必須持有相關的資歷證明。)

當日十八區指定體育館於下午2時至6時舉行多元化的免費康體活動，包括健康講座、健體閣、適合長者和殘疾人士一齊參與的體育示範和同樂活動，亦會透過親子運動，讓參加者與家人一同享受運動帶來的樂趣。

康文署「全民運動日」專題網頁和「康文＋＋＋」Facebook專頁在活動當日下午2時起會直播運動示範，市民可在家中透過網上平台收看和進行體能運動。

康文署表示，為落實2023年《施政報告》有關普及體育的政策措施，今年的全民運動日將與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會及十多間體育會、私人遊樂場地等機構合作，在康文署場地外舉辦更多活動及開放更多康樂設施給市民享用。

康文署續指，「全民運動日2024」續以「日日運動半個鐘 健康快樂人輕鬆」為口號，鼓勵不同年齡和能力的市民恆常參與體育及體能活動，傳遞勤做運動有益身心的信息。今年的主題是「親子體能 與你『童行』」，旨在透過不同活動向巿民介紹富有親子元素的體能活動，鼓勵市民恆常參與體能活動鍛鍊體魄，並促進家庭關係。

2024年巴黎奧林匹克運動會和殘疾人奧林匹克運動會舉行在即，「全民運動日2024」將重點推廣一些奧運體育項目，加深巿民對奧運項目的認識。