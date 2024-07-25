工會指逾500建造業工人遭拖糧　涉逾3千萬　有三判自墊二百萬支薪

香港建造業總工會近日接獲多宗建造業欠薪求助，涉及多個私人工程地盤，涉款超過三千萬，超過五百個工人受影響。有工人被拖欠三至四個月薪金。其中承辦半山寶珊道工程的三判明哥表示，被二判拖欠工程及工人薪金共400萬元，至今問題仍未解決。工會促政府盡快通過《建造業付款保障條例草案》盡快通過，改善建造業長期出現的拖糧問題。



香港建造業總工會（總工會）近日接獲多宗多宗建造業欠薪求助，涉及五百多工人及逾三千多萬元。（盧翊銘攝）

工會指建造業未改三頑疾致欠薪

香港建造業總工會表示，近日接獲多個地盤工人求助、指被直屬僱主無理拖欠薪金3至4個月或以上，涉及地盤包括日出康城12期、烏溪沙城大宿舍、東京街、淺水灣120號、金鐘夏慤道等。理事長周思傑指建造業多年來仍存有三大頑疾，包括「大細糧」，即「報細」工人工資，一旦發生工傷、死亡或欠薪時，補償以較低水平計算；「價低者得」損害工程的質量，容易令工程「爛尾」及「多層分判」，亦容易在工程進入「完工收尾」階段時，衍生分判商為逃避支付工人薪金，選擇倒閉公司，導致欠薪問題不斷。

三判頭明哥指二判已拖薪三個月。（盧翊銘攝）

三判完成工程後遭二判拖數 自墊二百萬支薪予工人

三判頭明哥承辦半山寶珊道28號地盤工程，約900萬工程項目，他表示工程完成後、只收到地盤二判一半約500萬元費用，餘下四百萬原本今年4月須支付，但二判一直拖欠，為了準時出糧給工人、他唯有借貸、共墊支2百萬元給50多個工人，「我都直程要跳樓。」

明哥曾前往二判位於灣仔馬師道的辦公室追討費用，發現門外貼上字條稱公司已搬走，只能透過電話聯絡到對方，雙方拉鋸三個月仍未獲得滿意答覆。明哥指、因法律程序複雜、亦無力支付高昂律師費、所以很難循法律途徑追討，只能獨力向二判周旋，現時他仍未成功追討欠款，只靠積蓄及妻子工作過活。

香港建造業總工會理事長周思傑呼籲港府盡快通過《建造業付款保障條例草案》。（盧翊銘攝）

工會冀盡快通過《建造業付款保障條例草案》

工會指欠薪問題很多時是工程完成後，總承建商未有即時向分判商支付工程費用，因而出現「一層拖一層」的現象。工會呼籲政府盡快通過《建造業付款保障條例草案》，改善建造業長期出現的拖糧問題。

該草案建議針對改善合約付款條款，如禁止合約設有「先收款、後付款」等不公平付款條款，並規定付款方須在收到申索方申索後30日內回應，60日內付款。當付款爭議出現時，申索方有權於28日内啟動審裁，合約雙方要透過獨立審裁員解決付款爭議。如付款方沒有在限期前支付申索款額，申索方有權行使停工或減慢工程進度的權利，減少工人被「拖糧」的機會，保障前線工人權益。