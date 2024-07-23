保華建業欠薪︱工會籲工友組隊登記方便追薪　付出汗水理應獲酬

承建多項政府工務工程的保華建業，捲入房協項目地盤及港島路政署工程欠薪風波。港島路政署工程三判工人未收到6月份薪金，昨日（22日）到路政署北角政府合署辦公室抗議。路政署表示，各方協調後有約120名受影響的員工於昨日已獲發6月薪金，保華建業亦承諾周四起陸續支付薪金。



香港建造業總工會理事長周思傑今日（23日）在港台節目表示，在路政署及勞工處協助下，有信心工友可以取得應得的報酬，「佢哋付出咗汗水，佢哋就係應得、佢哋所應該得到嘅嘢。」又呼籲工友可以組隊去登記，令相關人員工作更有效率、互相幫忙。



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港島路政署工程三判工人苦候一周未收到6月份薪金，於是昨日（22日）到北角路政署辦公室抗議。（翁鈺輝攝）

工會：工人付出了汗水 理應獲取應得報酬

香港建造業總工會理事長周思傑今日（23日）在港台節目《千禧年代》表示，據他了解，有120位工友受影響，昨日有約4至50人在路政署北角政府合署辦公室抗議，主要是追討6月的薪金。他亦到過現埸了解，有部分工友上星期已在勞工處登記，亦有部分人未登記，據他所知，已登記的工友已收到支票，而未登記的也會陸續登記。

他感謝各部門協助，指保華建業開會時已承諾周四會支付薪金，加上在路政署及勞工處的協助下，有信心工友可以取得應得的報酬，「佢哋付出咗汗水，佢哋就係應得、佢哋所應該得到嘅嘢。」；如工友周四仍未收到或有變化，可聯絡工會一同協商，工會定會協助追討。他又指，據悉仍有200多人未收到薪金。

他提到，勞工處人員指其「工人好散」，呼籲工友可以組隊去登記，令相關人員工作更有效率互相幫忙。

外判工人：工人就係攞啲錢開飯

外判工人劉先生亦感謝各部門協助，並表示所做的只是「做返我哋嘅嘢，攞返應得嘅嘢。」加上「工人就係攞啲錢開米飯，同好多家計支出。」

他又指，過往保華出糧是「OK嘅」，不知為何近期工資「突然無咗」，惟工友資金上較為緊絀，保華又未有聲氣，因而才作出相應行動。