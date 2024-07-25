巴黎奧運｜商場人寵集氣撐港隊　朱嘉望首任評述員、取經李慧詩

巴黎奧運2024開幕禮於周五（26日）深夜，即香港時間周六（27日）凌晨1時30分揭幕。有商場舉辦「撐起港隊TeamUpHongKong」,「人寵同樂奧運慶典」等活動迎接奧運盛事。



為讓市民更加投入奧運熱潮，AIRSIDE即日起至8月18日舉行「POWER UP THE GAMES 啟約全動員」，以一系列精彩活動迎接奧運盛事。（夏家朗攝）

朱嘉望首次任奧運評述 向李慧詩取經

啟德的AIRSIDE商場即日起至8月18日舉行「POWER UP THE GAMES 啟約全動員」，以一系列精彩活動迎接奧運盛事。曾兩度奪奧運獎牌的前香港單車運動員李慧詩，香港羽毛球運動員伍家朗，及香港女子擊劍運動員朱嘉望出席活動。

朱嘉望分享了自己首次奧運經歷，作為替補選手上場的複雜心情。又表示她今年首次擔任賽事評述，擔心出現「Dead Air」，為此做了很多「功課」，並向李慧詩及伍家朗「取經」。

李慧詩表示：「無嘢講可以唔講，比賽係好緊湊嘅。」自己就以平常心對待賽事評述，笑言「有咩講咩」，「臨急抱佛腳」。她亦分享了東京奧運8強時的精彩一刻。

伍家朗則分享了他去年在德國公開賽奪冠的一幕，他又笑言：「呢場比賽係我一個好好嘅結婚禮物。」

商場還設有「撐起港隊TeamUpHongKong」展覽，介紹了八位運動健兒的成長歷程，及展出他們的珍貴物件，例如李慧詩的彩虹戰衣，歐鎧淳兒的比賽泳帽等。展覽亦收集了運動員的熱血金句，傳承體育精神。

為讓市民更加投入奧運熱潮，AIRSIDE即日起至8月18日舉行「POWER UP THE GAMES 啟約全動員」，以一系列精彩活動迎接奧運盛事。（夏家朗攝）

多項活動迎奧運 人寵齊參與

商場設有大電視直播重點賽事，供市民及愛寵一起為香港運動健兒打氣歡呼，並聯乘商戶推出優惠活動供市民觀賞精彩賽事，同時亦享受美食。

為推介巴黎奧運新增的比賽項目「霹靂舞」，AIRSIDE會於8月3日舉行霹靂舞賽事，還邀請霹靂舞導師C Plus（施嘉鑫）及專業舞團到場表演。C Plus表示看好國家隊的Bgirl劉清漪。

霹靂舞導師C Plus（施嘉鑫）及專業舞團到場表演，C Plus表示看好國家隊的Bgirl劉清漪。（夏家朗攝）

霹靂舞導師C Plus（施嘉鑫）及專業舞團到場表演，C Plus表示看好國家隊的Bgirl劉清漪。（夏家朗攝）

為讓市民更加投入奧運熱潮，商場還舉辦一系列相關活動，例如「活動裝置運動挑戰」、「寵物競技大會」、「電競單車比賽」、「毛孩金牌火炬手」、「VIVA獻唱表演」，「劍擊步伐表演」等等。商場負責人預計、活動將為商場帶來額外20％的人流量。