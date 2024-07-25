巴黎奧運開幕禮｜「跳水王子」戴利為英國持旗　盤點各隊星級旗手

2024巴黎奧運開幕禮將於香港時間周五（26日）深夜（即27日凌晨）舉行，英國代表團今日公布持旗手，五戰奧運的「跳水王子」戴利眾望所歸，與賽艇的歌洛娃（Helen Glover）一起帶領英國隊進場。

除了戴利，今屆開幕禮各代表團持旗手星光熠熠，本文盤點各個焦點持旗手，觀眾看開幕禮時不妨留意。



戴利被委以持旗重任後表示，第一時間想起癌症過身的父親，戴利的父親於2011年過身，未能目睹兒子四奪奧運獎牌。戴利說：「爸爸從沒想過我有一天會擔任持旗手。他覺得，持旗手是國家傳奇，我想他一定會為我感到驕傲。」

至於戴利的「拍檔」歌洛娃，則是賽艇女子四人艇參賽者。

戴利（右）及歌洛娃（左）為英國持旗。（Getty Images）

除了「跳水王子」戴利，其他持旗手亦星光熠熠，大家觀看開幕禮時記得留意。

巴黎奧運開幕禮持旗手｜美國：勒邦占士、歌芙

已屆39歲的「大帝」勒邦占士（LeBron James），為4屆NBA總冠軍及FMVP，亦助美國「夢之隊」奪得2008及2012兩屆奧運男籃冠軍。今次是美國史上首次由男子籃球員擔任開幕禮旗手。女旗手方面，被稱為「天才少女」的歌芙今年只有20歲，是美國隊史上最年輕持旗手，同時也是首次由網球手擔任。她在去年獲美網冠軍，如今為女子單打世界第2。

巴黎奧運開幕禮持旗手｜香港：張家朗、何詩蓓

張家朗在東京奧運獲男子花劍金牌，為香港奪得歷來第二金。今次為他連續兩屆任開幕禮持旗手，是香港有史以來第一人。何詩蓓則在東京奧運連奪100米自由泳及200米自由泳銀牌，今屆能為香港持旗，實至名歸。

張家朗繼上屆奧運後，再次擔任開幕禮持旗手。（資料圖片；楊宇翹攝）

何詩蓓目前持有200米自由泳短池世界紀錄。（Getty Images）

巴黎奧運開幕禮持旗手｜中國：馬龍、馮雨

巴黎奧運是馬龍個人第四個奧運，他過去累積奪得五面金牌，包括兩面單打金牌及三面團體金牌，早前的中國代表團成立儀式，馬龍毫無懸念位列第一排中間位，足證他在中國體壇的地位。

馮雨則是韻律泳選手，她在上屆東京奧運獲團體銀牌。

馬龍被稱為「毫無疑問的史上最佳球手」。（微博圖片）

巴黎奧運開幕禮持旗手｜半井重幸、江村美咲

25歲的江村美咲是兩屆劍擊世錦賽佩劍冠軍。上屆東京奧運，她首次征戰五環舞台，但第二輪便遭淘汰，今次她將力爭更好成績。半井重幸則是霹靂舞好手，在杭州亞運奪得冠軍，可人的笑容令他備受歡迎。

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江村美咲在2022及2023年世錦賽封后。（FIE圖片）

巴黎奧運開幕禮持旗手｜卡塔爾：巴舒謙；意大利：譚貝利

跳高名將巴舒謙和譚貝利，上屆奧運屢次打成平手，巴舒謙主動詢問裁判可否一同獲金，裁判表示「你們兩個都同意就可以了」，最終兩人同意，為奧運田徑項目109年來首次。巧合的是，兩人今屆又成為持旗手，分別為卡塔爾和意大利持旗。

巴舒謙（右）上屆一個問題，創下奧運田徑歷史。（Getty Images）

巴黎奧運開幕禮持旗手｜希臘：艾迪杜高普、迪絲比奧蒂

艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）有「字母哥」之稱，曾獲NBA總冠軍及FMVP，是籃球界巨星之一。他為希臘籃球國家隊效力已有10年，惜至今仍未率隊贏得任何獎牌。迪絲比奧蒂（Antigoni Drisbioti）則是競步選手，去年在世錦賽奪得銅牌。

值得一提是，由於雅典是奧運發源地，希臘將於開幕禮第一隊進場。

艾迪杜高普因名字太長，被華語地區稱為「字母哥」。（Getty Images）

巴黎奧運開幕禮持旗手｜加拿大：迪加斯

迪加斯（Andre De Grasse）為加拿大短跑名將，近兩屆奧運攬6面獎牌，包括上屆東京奧運的200米冠軍。