重型地中海貧血｜移植血幹細胞免終身輸血 　兄弟姐妹臍帶血首選

一名患有重型地中海貧血5歲女童須血幹細胞移植手術，香港兒童醫院經家長獲悉女童在內地弟弟的臍帶血儲存在內地血庫，遂在多方配合下，今早（25日）將臍帶血從廣州運到香港。

香港兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生卓家良下午解釋，根治重型地中海貧血方法有很多，包括移植造血幹細胞，而幹細胞源可以是臍帶血，也可以是骨髓。卓家良指，為病人尋找合適血幹細胞，一般首選是其兄弟姐妹血幹細胞，如沒有才會在各地血庫中嘗試配對找非親屬血幹細胞。倘若在血庫中找不到便會考慮以父母的血幹細胞，因父母血幹細胞一般只有一半與孩子吻合，雖現時技術上可移植，但並非首選。



香港兒童醫院代理行政總監簡以靈7月28日（左二）表示，一位5歲女病童患地中海貧血，經家長知悉弟弟在內地出生，臍帶血在當地血庫，醫院一直與廣州當地溝通，臍帶血今日已到港，目前儲存在醫院血幹實驗室中。（盧翊銘攝）

兒童醫院每年有兩、三人因重型地中貧血須血幹細胞移植

香港兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生卓家良表示，根據規定18歲以下兒童須做血幹細胞移植必須在兒童醫院做，醫院每年有40至50個病童需血幹細胞移植，當中每年有兩、三人因重型地中貧血要做血幹細胞移植，成功移植可根治病，不再需要定期輸血。

卓家良續指，重型地中海貧血是遺傳病，診斷較早，出生幾月已可能有貧血現象須定期輸血，一般4至5星期輸一次血，直至其被徹底根治。根治的方法包括移植造血幹細胞，而幹細胞源除了可以是臍帶血，也可以是骨髓。

香港兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生卓家良提到，提到，要為病人尋找合適的血幹細胞，一般首選也是其兄弟姐妹的血幹細胞，如沒有才會在各地的血庫中嘗試配對，找非親屬的血幹細胞。（盧翊銘攝）

卓家良提到，要為病人尋找合適的血幹細胞，一般首選也是其兄弟姐妹的血幹細胞，如沒有才會在各地的血庫中嘗試配對，找非親屬的血幹細胞。

父母血幹細胞一般只有一半與孩子吻合 非首選

若然在血庫中找不到，便會考慮以父母的血幹細胞，但他指出，父母的血幹細胞一般只有一半與孩子吻合，但在現時技術上仍可以做到移植，不過並非首選。

在移植以外，他稱基因治療這種較新的方法也可根治地中海貧血，惟這種方法暫時未引入香港，他期望或在不久將來可引入到香港，幫助一些天生便需長期輸血的病人。

被問到會否建議家長生孩子時，為他們儲臍帶血，香港兒童醫院血液及腫瘤科服務主管鄭偉才重申臍帶血非唯一根治地中海貧血方法，故醫院一直未有建議一定要儲，表明這屬於個人或家庭選擇。（盧翊銘攝）

兒童醫院：目標得一個 就係幫到小朋友

香港兒童醫院血液及腫瘤科服務主管鄭偉才補充，一般紅十字會幫忙會統籌香港、內地及海外資料，當收集到資料後選出適合幹細胞源，惟今次特別情況在於從家長口中知悉女童的弟弟在廣東有儲存臍帶血，故事不宜遲聯絡相應血庫，希望幫助到女童，「目標得一個，就係幫到小朋友。」

家長應否為孩子儲臍帶血？兒童醫院：屬個人或家庭選擇

被問到會否建議家長生孩子時，為他們儲臍帶血，鄭偉才重申臍帶血非唯一根治地中海貧血方法，故醫院一直未有建議一定要儲，表明這屬於個人或家庭選擇。卓家良又稱，不止是內地，只要家長在任何地方有儲臍帶血，且適合病人使用，醫院便會聯絡運送到港做移植。

香港兒童醫院代理行政總監簡以靈7月28日（右二）表示，一位5歲女病童患地中海貧血，經家長知悉弟弟在內地出生，臍帶血在當地血庫，醫院一直與廣州當地溝通，臍帶血今日已到港，目前儲存在醫院血幹實驗室中。（盧翊銘攝）