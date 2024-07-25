頒發建築公司AI設計奬　張曼莉：繼續為青年創新創業創造更好條件

建築公司舉辦的可持續發展AI繪圖設計比賽今（25日）頒獎，得獎作品在中環街市展出。出席典禮的創新科技及工業局副局長張曼莉表示，建築行業正在經歷數字化轉型，前沿科技亦在建築和永續發展領域扮演着愈來愈重要的角色，未來將繼續加大支持力度，為青年創新創業創造更好的條件。



張曼莉致辭。(中建香港提供)

中國建築工程 （香港） 舉辦的可持續發展AI繪圖設計比賽頒獎，得獎作品在中環街市展出。得獎者亦獲邀參加由中建香港舉辦的「珠海建築科技考察團」，讓香港年輕人走入大灣區，親身體驗建築科技的最新發展，加深對可持續建築工程的認識。

AI繪圖設計比賽冠軍作品冠軍作品「水再流」。(中建香港提供)

張曼莉致辭時表示，建築行業正在經歷數字化轉型，包括人工智能等不同前沿科技亦在建築和永續發展領域扮演着愈來愈重要的角色。特區政府未來將繼續加大支持力度，為青年創新創業創造更好的條件、推動科技在建築、城市等領域的更深入應用 、期望是次活動參加者能透過寶貴的大灣區活動交流體驗結合理論與實務經驗、更好善用創科技術，為自己創造更多的發展機會。

冠軍作品由張曼莉與中建香港的建築巡檢查機器人「合作」頒發。(中建香港提供)

活動今年3月發起，學生在4個月內完成培訓、交流和創作，並由協辦機構基督教家庭服務中心以及前環境局局長黃錦星共同評選出獲獎作品。張曼莉及民建聯立法會議員陳恒鑌分別作為當天主禮嘉賓及頒獎嘉賓，頒發冠、亞、季 軍作品以及12名優異獎。