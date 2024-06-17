新質生產力｜張曼莉訪無錫推廣香港創科優勢　邀內地科技人才來港

創新科技及工業局副局長張曼莉今日（17日）在無錫出席中國青年科技工作者活動，向400名全國科技界翹楚、專家、學者和青年分享香港創科最新發展，以及香港如何因地制宜發展「新質生產力」。她說，香港擁有「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，是國家連接世界的重要窗口和雙向橋樑，特區政府會把握優勢，加速建立香港科技產業體系，因地制宜發展「新質生產力」，拓展新型工業化建設，開創新的實體經濟。



張曼莉在活動致辭時說，上游方面，香港會用好雄厚科研實力的優勢，未來會進一步加強在原創性、顛覆性的科技創新研發，涵蓋人工智能、生命健康科技、集成電路、先進製造、材料及能源等領域；中游方面，去年推出的100億元「產學研1+計劃」，將有助聯動社會力量推進科研成果轉化；下游方面，100億元的「新型工業加速計劃」，以配對形式資助三大優勢科技產業的企業在香港設立生產設施，將加速新型工業化在港發展。

張曼莉說，本港將加強「政、產、學、研、投」的高效合作，積極融入國家發展大局，與內地的兄弟城市包括無錫等優勢互補，發揮香港「引進來、走出去」的「超級聯繫人」和「超級增值人」作用。她說，海內外的企業和創科資源可以透過香港在技術、市場、人才和資金方面對接。

兩天行程期間，張曼莉與江蘇省及無錫市的領導會面，包括江蘇省副省長趙岩及無錫市市委書記杜小剛及市長趙建軍，就香港與兩地深化創科交流合作、推進優勢互補交換意見。