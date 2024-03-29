張曼莉訪問成都、重慶商討創科合作　鼓勵企業落戶香港拓國際市場

創新科技及工業局副局長張曼莉聯同科技園公司，以及河套港深創新及科技園的代表，今天（29日）完成訪問成都及重慶，期間拜訪四川省科技廳、成都市科技局、重慶市港澳辦、科學技術研究院等，探討香港與成都、重慶的創科合作空間，鼓勵當地企業落戶香港，開拓國際市場。



張曼莉一行人先到四川成都了解推動高新科技發展的政策，探討川港創科合作，其後與成都高新技術產業開發區及四川天府新區管委會領導會面，交流科創園區發展經驗、管理營運等。他們亦參觀成都多間科技企業，業務涵蓋商業衛星製造、生物醫藥、人工智能、先進製造，並與企業管理層會面，介紹香港創科發展優勢和最新產業政策，鼓勵企業落戶香港設立總部和生產中心，開拓國際市場。

一行人其後轉抵重慶，拜訪當地市港澳辦、科學技術研究院，考察新能源汽車企業，了解智能生產過程，張曼莉邀請企業利用香港國際平台加強研發和生產。他們亦在重慶出席香港貿發局主辦的香港創科座談會，向超過60間重慶、西安等高新科技企業和高校代表，介紹在港發展創科優勢及多項支援政策，為香港創科發展招商引資引才，科技園公司及河套港深創科園公司則向參加者介紹園區的特色及扶持企業的措施。

張曼莉表示，今次交流有助加強香港與川、渝之間的技術合作和資源共享，促進香港、大灣區與成渝地區的創新力量合作，拓展創科新機遇，香港將進一步把握聯通內地與世界所帶來的創科機遇。