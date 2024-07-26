AO、EO公務員｜9月開始招聘　一文看清CRE、基本法及國安法試報名

政府今日（26日）公布，將於今年9月開始新一輪招聘政務主任（AO）、二級行政主任（EO II）、二級助理貿易主任（ATO II）及二級運輸主任（TO II）。相關招聘詳情會在9月另外公布。



惟有意申請者須具有三項成績方符合入職條件，在香港舉行的新一輪綜合招聘考試（CRE）及《基本法及香港國安法》測試將於明日（27日）起接受報名，暫定於10月5日舉行。



新一輪綜合招聘考試（CRE）、基本法及香港國安法測試將於明日（27日）起接受報名，暫定於10月5日舉行。（資料圖片）

政府今日（26日）公布，將於今年9月進行新一輪招聘政務主任、二級行政主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任。相關招聘詳情會在9月另外公布。

有意申請者須具備以下成績，方符合相關的入職條件：

（一）綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級或獲接納為等同的成績；

（二）綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績；及

（三）《基本法及香港國安法》測試（學位或專業程度職系）的及格成‍績



如尚未具備所需成績，應透過公務員事務局網頁的網上申請系統報考是次綜合招聘考試的相關試卷及《基本法及香港國安法》測試，並取得所需成績，方會獲考慮聘用。

新一輪在香港舉行的綜合招聘考試及基本法測試（CRE）暫定於10月5日舉行。（資料圖片）

當局今日也宣布，新一輪綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試明日（27日）起接受報名。其中香港綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試暫定於10月5日舉行。

此輪考試將開放予持有大學學位、符合職位所需的專業資格的人士，或將於2024/25學年或2025/26學年畢業的大學生報考。

除香港以外，新一輪綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試也暫定於今年12月7日在其他七個城市舉行，包括北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼。相關報名日期稍後會再作公布。