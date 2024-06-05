公務員加薪｜指須顧及財政能力　楊何蓓茵：服務社會有滿足感

行政長官會同行政會議昨日（4日）通過公務員加薪建議，高、中、低層建議劃一加薪3%，較公務員調薪淨指標為低。多個公務員工會批評，相關加幅損士氣，公務員事務局局長楊何蓓茵今再解釋，加幅需要顧及政府的財政能力，「如成本超越咗財政能力唔係明智做法。」她又指，能夠服務到社會是另一種滿足感，呼籲公務員除了看人工外，亦要同時看工作帶來的滿足感，「精神物質都需要，精神物質加埋係好大嘅力量。」



行政會議6月5日通過公務員薪酬調整幅度建議，高、中、低層建議劃一加薪3%。（資料圖片／林靄怡攝）

公務員事務局局長楊何蓓茵今在電台節目《千禧年代》中表示，高、中、低層建議劃一加薪3%，是考慮了六大因素，包括政府財政狀況、生活費用變動及公務員士氣等。她首先讚揚過去一年公務員的付出，認為即使過去三年公務員的編制減少了2000個位，空缺率亦高達10%，但公務員反而比以往做得較多，亦在工餘時間落力宣傳區議會選舉，故希望相關加幅可以認可他們的工作，甚至令公務員士氣更好。

多個公務員工會批評，相關加幅損士氣，特別是對低層的公務員，楊何蓓茵指，明白低層公務員有期望加幅更多，但過往政策已很照顧低層公務員，過去31年有18年低層公務員加幅都會跟從中層公務員的安排，累計比只跟公務員調薪淨指標加薪多了15%，故認為即使今次低層公務員的加幅與公務員調薪淨指標相差較遠，但與私營機構的人工相比、都不會相差太多，重申加幅需要顧及政府的財政能力，「如成本超越咗財政能力唔係明智做法。」

公務員事務局局長楊何蓓茵6月4日公布，行政會議通過高中低級公務員劃一加薪3%的建議。（歐嘉樂攝）

她又指，能夠服務到社會是另一種滿足感，公務員亦有不少獨有的工作機會，如可以投身天文台、政府化驗所等，工作範疇都並非私營企業可以提供。她重申，今次加幅亦非太差，呼籲公務員除了看人工外，亦要同時看工作帶來的滿足感，「（明白）精神（即工作滿足感）同物質（即人工）都係需要，而精神物質加埋（嚟睇）就係好大嘅力量。」

被問到會否影響請人，楊何蓓茵表示，近年政府在空缺招聘上已加大力道，相信年中或年底空缺率會有改善。她表示，政府沒有硬指標減空缺，但一般而言，上半年空缺數字會較高，料「同事要一個人做兩個人嘅嘢，或者三個人嘅嘢係會改善。」

香港公務員總工會主席馮傳宗。（夏家朗攝）

香港公務員總工會主席馮傳宗在同一節目中亦表示，對加薪幅度感失望，特別是低層的公務員調薪淨指標為5.47%，而今次只加幅了3%，以一萬六千元人工為例，本可以加約900元最終卻只可加約500元，相關減幅驚人，故同事有失望是可以理解。他認為如最終加幅未有改變，可以留意未來一年對公務員流失及招聘的影響。

他續指，劃一加薪不是絕對公平，認為低層公務員的加幅已持續兩三年非跟調薪淨指標，過去三年已與私人市場拉開4至5%，外界見到可能會因而有卻步。他認為，市民不應視公務員加薪為公務員利益問題，而是涉及公務員體系的穩定性等，希望市民明白公務員困難，「一年到尾工作得咁辛勞，都希望會有合理加幅。」