觀塘IVE後山爆炸品案｜15及13歲童被控5罪 需還柙以作認人手續
撰文：郭顥添
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香港專業教育學院（IVE）觀塘分校後山日前檢獲化學品、軍刀等武器，兩名 15 歲及 13 歲的少年被控「串謀製造爆炸品」罪、「管有爆炸品」罪及「無牌管有槍械」等 5 罪，案件今早（26 日）在九龍城裁判法院提堂，兩人暫毋須答辯，案件押後至 7 月 31 日再訊，以待進行認人手續。兩人期間需還押。
兩名15歲及13歲的男童，被控共5項罪名，包括2項管有爆炸品罪、1項串謀製造爆炸品罪、1項製造爆炸品罪及1項無牌管有槍械罪。案件今早於少年法庭閉門聆訊。
案件編號：KCCC700033/2024
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