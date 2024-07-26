金港薈疑爆食物中毒　旅監局稱兩日逾2100人用膳　13內地團友不適

兩個內地團分別在7月21日及22日在土瓜灣金港薈午膳後，先後共有13名團友懷疑食物中毒。旅遊業監管局今日（26日）表示，涉事兩團來自江蘇及山東，而金港薈在事發兩日分別接待36及33個內地團，分涉1,138名及968名團友，除該13人外，其餘團友目前暫未出現類似病徵。



兩個內地團分別在7月21日及22日，在土瓜灣金港薈午膳後，共13名團友懷疑食物中毒。（資料圖片／梁鵬威攝）

兩個內地團分別在7月21日及22日，在土瓜灣金港薈午膳後，共13名團友懷疑食物中毒。（資料圖片／梁鵬威攝）

一內地團來自江蘇 7.22到午膳後轉到澳門

衞生防護中心昨公布，有兩個內地團近日在金港薈進食團餐後，有13名團友出現腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等病徵。旅監局今日表示在接獲衞生防護中心查詢後即時向相關旅行代理商了解，並查核相關內地入境旅行團登記資料。

旅監局指，其中一個涉事旅行團7月21日從江蘇到港，合共24名團友。他們於7月22日中午到金港薈用膳，同日下午轉抵澳門後進食晚餐。受影響團友在7月23日早上陸續向隨團領隊報稱不適，並即時在當地求診，而其餘團友則沒有出現類似病徵。

2024年7月26日約11時，金港薈員工將門外的貨物運送至附近的垃圾站。（王海圖攝）

2024年7月26日約11時，金港薈員工將門外的貨物運送至附近的垃圾站。（王海圖攝）

另一山東團食用兩餐

另一涉事旅行團7月21日山東來港，合共31名團友。他們在7月21日中午及晚上在金港薈用膳，同日下午轉抵澳門後進食晚餐。受影響團友在7月23日早上陸續向隨團領隊報稱不適，並即時在當地求診，而其餘團友則沒有出現類似病徵。

兩日接待69個內地團 其餘團友沒病徵

旅監局指，7月21日及22日，分別錄得36個及33個內地團，即涉及1,138人及968人在金港薈用膳。旅監局已向其餘69個旅行團確認，除已知的13人外，其餘團友均沒有出現類似病徵。

旅監局已將上述資料提供予衛生防護中心，並提醒相關業界及餐廳經營者提高警覺，以及提醒旅客注意個人、食物及環境衞生，以保障安全。

金港薈去年曾推出的團餐。（資料圖片／梁鵬威攝）

根據昨日衞生防護中心公布，涉事的團餐共有九道菜色︰

．蒸新鮮肉餅

．沙葛炒臘肉

．辣菜脯配酸豆角

．粉絲蒸水蛋

．豬骨群帶湯

．蘿蔔豬紅

．白灼蝦

．粉絲浸大黃菜

．東江鹽焗雞

