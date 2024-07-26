內地團用餐後疑食物中毒 金港薈自行停業三日：望還一個清白

兩內地團7月22日在土瓜灣金港薈午膳後，有13人懷疑食物中毒，衞生署衞生防護中心昨日（25日）指正調查有關個案。記者今日（26日）到涉事餐廳，發現餐廳閘門關上，未有營業。約11時，有餐廳員工將放在門外的食材搬到附近垃圾站，包括6個發泡膠箱和兩罐豬紅。



金港薈負責人回覆查詢時表示，目前仍未能證明是餐廳食物有問題而導致有團員懷疑食物中毒，但考慮到公眾利益等因素，昨晚(25日)決定停業三天，扔掉所有食材並加強清潔。他又表示，食環署已取走樣本，希望化驗結果能夠還餐廳一個清白。



約11時，有員工將金港薈門外貨物運送到附近垃圾站。（王海圖攝）

所有食材送垃圾站 停業三天消毒清潔

記者今早約11時到金港薈，餐廳廚房後門打開，一旁放有6個發泡膠箱和兩罐豬紅，為今日新送到的食材。有員工將食材搬進廚房後，再搬到手推車上，之後分開數次將食材送到垃圾站，其後關門離去。直至12時，未見有內地團，亦沒有食安中心人員到場調查。

今日(26日)約11時，有員工將金港薈門外貨物運送到附近垃圾站。（王海圖攝）

金港薈負責人指，餐廳每日接待千多名旅客，若團餐食物有問題，不應該只得13人有不良反應。而且現階段只是懷疑食物中毒，團餐食物是否導致團友有不良反應的原因，仍有待調查。他又強調非常重視今次事件，擔心事件會影響公眾及餐廳聲譽，因此決定停業三天作消毒清潔。至於食材，他表示已將存貨及新送到的食材統統棄掉。

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