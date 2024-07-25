兩內地團土瓜灣金港薈團餐後13人疑食物中毒　涉白灼蝦等8餸一湯

有內地團7月22日中午於土瓜灣金港薈進食團餐後，出現出現腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等病徵。衞生署衞生防護中心指，目前正調查兩宗有流行病學關連的個案，兩宗個案共涉及13及人士，包括7男6女，他們均於同日在同一餐廳午膳，及後出現類似病徵，隨團到澳門後，已於當地求診，均毋須入院，情況穩定。



金港薈位於土瓜灣偉恒昌新邨的內街。（資料圖片/梁鵬威攝）

衞生署衞生防護中心今日（25日）正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案，兩宗個案均涉及隨內地團到港人士，他們均曾在7月22日於土瓜灣金港薈進食團餐。

首宗個案涉及5男3女，年齡介乎48至68歲，在午膳後約14小時後出現腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等病徵。當中一人的糞便樣本經化驗後，證實對副溶血性弧菌呈陽性反應。

另一宗個案則涉2男3女，年齡介乎26至57歲。他們同日於同一餐廳午膳，約九小時後出現類似病徵。

涉及的團餐九道菜:

1/蒸新鮮肉餅

2/沙葛炒臘肉

3/辣菜脯配酸豆角

4/粉絲蒸水蛋

5/豬骨群帶湯

6/蘿蔔豬紅

7/白灼蝦

8/粉絲浸大黃菜

9/東江鹽焗雞



內地團團餐。（資料圖片/梁鵬威攝）

隨團到澳門後於當地求診 全部人毋須入院情況穩定

衞生署衞生防護中心指，受影響人士曾在香港用膳，及後隨團到澳門旅遊，並於澳門求診。全部受影響人士已於澳門求醫，均無需入院，情況穩定。

據中心初步調查顯示，上述受影響人士曾進食共同食物，當日亦曾有其他旅行團於該餐廳進食。中心正聯絡其他旅行團，以了解他們有否受影響。食安中心人員亦已到該餐廳視察。相關調查仍在繼續。