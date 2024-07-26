梅啟明工傷索償敗訴　不服需付4.7萬訟費　提上訴失敗須多付2.5萬

已故藝人梅艷芳的胞兄梅啟明，去年3月在銅鑼灣「水門雞飯」餐廳工作期間，左腳突然失重心倒地，他半年後入稟，要求餐廳支付其工傷及拖欠他的工資。區域法院早前已裁定他敗訴，並下令梅需向餐廳付4.7萬元訟費。梅不服裁定，就逾期上訴申請許可，亦被駁回。區域法院今(26日)頒發判辭解釋理據，暫委法官汪祖耀指，梅的上訴理據沒成功機會，又指若梅想提上訴應向上訴庭提出，而非區域法院，因而駁回其申請，並下令梅需向餐廳多付2.5萬元訟費。



原告為梅啟明，被告為GOODWILL CATERING MANAGEMENT LIMITED。

梅啟明稱去年跌倒後曾昏迷，留醫12日後出院。

梅啟明透露冇氣，並照出肺有黑點。

梅啟明在餐廳工作時跌倒受傷，他曾入稟申請工傷賠償，但法官認為是基於其自身疾病而跌倒，認為未能證明是工傷。(資料圖片/朱棨新攝)

提上訴應找上訴庭而非區院

汪官在判辭指，梅啟明就逾期上訴申請許可，並就原審的訟費命令，提出上訴。惟法官指，梅應向上訴庭提出上訴，而非區域法院。

認為其上訴沒有成功機會

汪官指，餐廳在早前聆訊中提出證據，證明梅極有可能是基於他自身的疾病而跌倒。法官在早前裁決時，已考慮相關的醫療報告，以及梅跌倒的閉路電視片段，故認為梅的上訴沒有成功機會，即使由他處理，也不會批准。

認為梅相當可能因自身病患而跌倒

汪官在早前的判辭指，醫療報告指梅當日被發現失去知覺和上肢間歇抽搐，頭部沒有受傷，故認為不太可能與他聲稱的意外有關，而且梅亦患有頸椎退變症，已有頸痛延伸至左上肢及頸椎退變症的病史，跌倒相當可能加重其頸椎的傷勢。他裁定事件相當有可能是梅本身的病患引致，未能證明是因工受傷，拒絕其申請。

案件編號：DCEC 1911/2023