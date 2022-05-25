梅艷芳商標案｜梅啟明堅拒案件被剔除　官：驚你孭到一身都係訟費

梅艶芳胞兄梅啟明早前入稟，控告開拍電影《梅艷芳》的電影公司侵犯商標，案件今（25日）在高等法院作提示聆訊，電影公司方面透露已申請剔除案件，法官陸啟康向梅解釋電影公司的理據，惟梅啟明回應：「我唔認同。」又透露會申請法援。陸官指相關法例已很清晰，他更是專門處理商標案件，謂：「你無理由同我講法律。」陸官最終給予梅啟明最後一次機會，讓他聯絡律師，把案件押後至7月25日，又提梅：「驚你孭到一身都係訟費。」



原告為梅啟明；被告為安樂影片有限公司。代表安樂影片的律師透露，已申請剔除梅啟明的申索。

梅啟明的出版註冊未獲批

法官陸啟康之後向未有律師代表的梅啟明解釋，安樂影片的理據，包括梅已註冊的兩個商標，只涉珠寶和手錶一類，與電影無關。至於梅正申請的另一項商標，則涉及貨品和服務，服務則包括出版，但該申請尚未獲批准，根據條例，「註冊批准，入左名冊才可以告」。安樂影片認為梅啟明的申索沒有勝算。

聲稱受母親及外間很大壓力

梅卻稱他受母親和外間很大壓力，要求押後案件，又堅稱持有「梅艷芳」的中英文名字商標，不可被盜用。

陸官再問及梅啟明訴訟的理據，並再解釋他成功註冊的商標只涉珠寶一類，但「佢(安樂影片)唔係賣呢樣。」而梅的另一項申請尚未獲批。梅啟明聽罷說：「我唔認同。」陸官回應說：「呢條係法律嚟。」

押後案件讓梅找律師

陸官其後問梅啟明會否聘用律師，梅透露將會找律師代表，並會申請法援。陸官最終決定給梅最後一次機會，先把案件押後。但亦向梅表明，相關法律已很清晰，他更是專門處理商標案件的法官，謂：「你無理由同我講法律。」陸官著梅找律師，考慮是否更改訴訟的理據，又指若其訴訟沒有理據，一旦敗訴恐會負擔更多訟費，謂：「驚你孭到一身都係訟費。」

案件編號：HCIP 8/2022

《梅艷芳》電影中重溫梅的多首名曲。(詳看下圖)