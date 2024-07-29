外傭代租球場取酬　僱主同被捕　中介：不能擔任家務以外工作

康文署早前聯同入境處及警務處打擊「炒場」活動及其他違法行為，在維園拘捕三名涉嫌參與炒場的人士，當中一人為外傭，涉嫌轉售租訂的網球場地以賺取報酬、違反其逗留條件。據入境處指，涉案外傭為其僱主預訂場地供教波賺錢，其後收取30元報酬，由於涉及僱主的工作，故被視為並非家務職責，並違反其逗留條件。



事實上，在現行政策下，聘請外傭標準僱傭合約列明，外傭只可為僱主料理家務，惟家務職責範疇廣闊，有外傭中介表明，外傭代僱主送飯到學校給僱主的子女、幫僱主一家人買戲飛、到銀行入支票等，這些應該可以接受。



有另一業界則指出，當局指涉「炒場」被捕的外傭違反其逗留條件，關鍵在於該外傭每次代僱主預訂場地後會獲得30元，由於其僱主是在該場地教波賺錢，明顯有利益衝突，情況如同「賺到錢分啲畀佢（外傭）」，也令外傭代預訂場地的舉動不屬於為僱主處理家庭雜務，而變成一種兼職工作。



（資料圖片）

▼標準僱傭合約▼



在現行政策下，聘請外傭標準僱傭合約第4(a)條列明外傭只可為僱主料理家務，第3條則指明外傭須於合約上訂明的僱主住址工作及居住。

然而，家務的範圍廣泛，據附於標準僱傭合約的《住宿及家務安排》，主要家務職責包括家庭雜務、煮食、照料家中年老人士、褓姆、照顧小孩等。

據附於標準僱傭合約的《住宿及家務安排》，主要家務職責包括家庭雜務、煮食、照料家中年老人士、褓姆、照顧小孩等。（標準僱傭合約截圖）

張結民：僱主教波外傭有錢分 變成兼職

香港僱傭公會主席陳東風表示，家務職責範疇廣闊，雖然合約列明外傭要在登記住址工作，但有時他們要僱主處理一些家庭雜務，也會有需要離開登記住址，例如送飯到學校、或特定地點給僱主的家人、幫僱主買戲飛、到銀行入支票等。他認為「幫僱主做私事」是可以接受，也是現時慣常做法。

針對涉「炒場」被捕的外傭，香港僱傭代理協會主席張結民指，當中關鍵在於該外傭每次代僱主預訂場地後，會獲得30元，由於其僱主是在該場地教波賺錢，明顯有利益衝突，情況如同「賺到錢分啲畀佢（外傭）」，也令外傭代預訂場地的舉動不屬於家庭雜務，而變成一種兼職工作，「每次有收錢一定唔得㗎喇。」

在聘請外傭標準僱傭合約中的第4(b)條也有列明，外傭不得受僱於任何其他人士擔任任何其他職務。而上文提到的第4(a)條及第4(b)條均為外傭逗留條件的一部分，如違反兩項條文，可導致該傭工及／或其教唆者被刑事檢控。

家庭雜務不涉額外酬勞應問題不大

張結民續指，外傭為僱主處理家庭雜務，期間未有獲得額外酬勞，問題則不大，例如今次事件，若然僱主並非在場地教波，而是一家人打波，外傭行為是否違規則仍有討論空間。

但他也提醒，僱主要注意在請外傭幫忙處理家庭雜務時，當中會否涉及利益衝突，譬如請外傭幫忙到銀行入支票，如該支票是僱主開設的公司發出的公司票也會有問題，相反如果是個人支票，偶爾請外傭協助則問題不大。